Sektörlerden "Yabancı İşçi" İthalatı İçin Girişimler Başladı, Çobanların %80'i Yabancı Oldu

Örneğin, inşaat sektöründe bir kepçe operatörünün maaşı 120 bin TL'yi aşarken, kalıp, demir ve alçı ustalarının maaşları 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Tekstil sektöründe sanayide çalışan nitelikli bir ütücü, asgari ücretin 2-3 katı maaş alırken, ağır sanayide çalışan bir ustanın maaşı 70-80 bin TL'yi bulabiliyor. Tarım sektöründe mevsimlik işçi açığı giderek büyürken, günlük yevmiyeler 2-3 bin TL'ye kadar çıkıyor; özellikle hayvancılık sektöründe çoban maaşları ise 40 ila 60 bin TL arasında değişiyor.