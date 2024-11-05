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Sektörlerden "Yabancı İşçi" İthalatı İçin Girişimler Başladı, Çobanların %80'i Yabancı Oldu

Sektörlerden "Yabancı İşçi" İthalatı İçin Girişimler Başladı, Çobanların %80'i Yabancı Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2024 - 12:11

Türkiye’de sanayi, tekstil, tarım ve inşaat gibi birçok sektörde eleman açığı sorunu giderek büyüyor. Eleman eksikliği artık üretimi dahi etkiler hale gelmiş durumda. İş dünyası çözümü yabancı işçi istihdamında ararken, bazı işletmeler çalışanlarına köyde ev, bazıları ise fabrika yakınında lojman sunuyor.

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Sanayi, inşaat, tarım ve turizm başta olmak üzere neredeyse her sektörde 1 milyonu aşkın nitelikli personel açığı olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, yüksek maaş tekliflerine rağmen nitelikli personel bulmakta zorluk çektiklerini dile getiriyor.

Sanayi, inşaat, tarım ve turizm başta olmak üzere neredeyse her sektörde 1 milyonu aşkın nitelikli personel açığı olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, yüksek maaş tekliflerine rağmen nitelikli personel bulmakta zorluk çektiklerini dile getiriyor.

Personel açığını yurt dışından işçi ithalatıyla çözmeyi planlayan sektör temsilcileri, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ile görüşmeler yürütüyor. Ayrıca, yabancı çalışanlar için lojman ve konut gibi alternatif çözümler de geliştiriliyor.

Personel açığını yurt dışından işçi ithalatıyla çözmeyi planlayan sektör temsilcileri, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ile görüşmeler yürütüyor. Ayrıca, yabancı çalışanlar için lojman ve konut gibi alternatif çözümler de geliştiriliyor.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre çalışan maliyetleri artmış durumda. Haberde yer verilen "işçi maliyetleri" şu şekilde:

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre çalışan maliyetleri artmış durumda. Haberde yer verilen "işçi maliyetleri" şu şekilde:

Örneğin, inşaat sektöründe bir kepçe operatörünün maaşı 120 bin TL'yi aşarken, kalıp, demir ve alçı ustalarının maaşları 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Tekstil sektöründe sanayide çalışan nitelikli bir ütücü, asgari ücretin 2-3 katı maaş alırken, ağır sanayide çalışan bir ustanın maaşı 70-80 bin TL'yi bulabiliyor. Tarım sektöründe mevsimlik işçi açığı giderek büyürken, günlük yevmiyeler 2-3 bin TL'ye kadar çıkıyor; özellikle hayvancılık sektöründe çoban maaşları ise 40 ila 60 bin TL arasında değişiyor.

Sorunun çözümü için birçok sektörde özel formüller geliştirilmeye başlandı. Örneğin, hayvancılık sektöründe Afgan ve Suriyeli çoban bulmayı başaran besiciler, bu kişilerin barınması için köylerde ev inşa ediyor.

Sorunun çözümü için birçok sektörde özel formüller geliştirilmeye başlandı. Örneğin, hayvancılık sektöründe Afgan ve Suriyeli çoban bulmayı başaran besiciler, bu kişilerin barınması için köylerde ev inşa ediyor.

Sanayi sektörü de özellikle yurt dışından gelenler için fabrikaya yakın alanlarda lojman yapmaya başladı. Turizmde de oteller lojman inşaatlarını artırdı.

Sanayi sektörü de özellikle yurt dışından gelenler için fabrikaya yakın alanlarda lojman yapmaya başladı. Turizmde de oteller lojman inşaatlarını artırdı.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eyyüpoğlu, "Şu an Suriyeli ve Afganlar çobanlık yapıyor. Sektörde yabancı oranı yüzde 80. Onlar giderse hayvancılık bitme noktasına gelir" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eyyüpoğlu, "Şu an Suriyeli ve Afganlar çobanlık yapıyor. Sektörde yabancı oranı yüzde 80. Onlar giderse hayvancılık bitme noktasına gelir" dedi.

Konutder Başkanı Ramadan Kumova, sektörde malzeme fiyat artışından ziyade çalışan ücret artışının daha fazla yaşandığını ifade ederek, "İnşaat malzeme maliyeti 2023 Ocak-2024 Ağustos arasında yüzde 77, işçilik maliyeti ise yüzde 114 artış gösterdi. Yurt dışında yabancı çalışana karşı özellikle inşaat sektöründe bir tolerans var. İnsan kaynağımızdaki açığı bu yolla giderebiliriz." dedi.

Konutder Başkanı Ramadan Kumova, sektörde malzeme fiyat artışından ziyade çalışan ücret artışının daha fazla yaşandığını ifade ederek, "İnşaat malzeme maliyeti 2023 Ocak-2024 Ağustos arasında yüzde 77, işçilik maliyeti ise yüzde 114 artış gösterdi. Yurt dışında yabancı çalışana karşı özellikle inşaat sektöründe bir tolerans var. İnsan kaynağımızdaki açığı bu yolla giderebiliriz." dedi.

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