Murat Ağırel Kasımpaşa - Samsunspor Maçı İçin Şike İddiasında Bulundu
Murat Ağırel Kasımpaşa - Samsunspor Maçı İçin Şike İddiasında Bulundu
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Kasımpaşa'nın Samsunspor'u ağırladığı maç 0-0 giderken Ntcham 9 dakikada iki penaltı kaçırdı ve ilk yarıyı Kasımpaşa 1-0 önde kapattı.
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İkinci yarı dört gol bulan Samsunspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bahis olarak "ilk yarıyı ev sahibi, maçı misafir takım kazandı" ve bu ihtimal her zaman "yüksek oran" olarak tabloya yansıyor.
Murat Ağırel, köşesine taşıdığı maç için ilginç iddialarda bulundu. Bu iddiaya göre birçok kişi bu "ihtimale" yüklü bahisler yapmış:
Samsunspor'un form grafiği sebebiyle bu maçı normalde de çevirebileceğine değinen Ağırel, bu bahisi yapan kişinin geçmiş bahislerini incelediğini yazdı:
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