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Murat Ağırel Kasımpaşa - Samsunspor Maçı İçin Şike İddiasında Bulundu

Murat Ağırel Kasımpaşa - Samsunspor Maçı İçin Şike İddiasında Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2024 - 10:27 Son Güncelleme: 05.11.2024 - 10:32

Türk futbolunda hiç gündemden düşmeyen konulardan biri de şike iddiaları oluyor. Gazeteci Murat Ağırel de bugün köşesini bu konuya ayırdı ve Kasımpaşa-Samsunspor maçına dair ulaştığı bilgileri aktardı.

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Kasımpaşa'nın Samsunspor'u ağırladığı maç 0-0 giderken Ntcham 9 dakikada iki penaltı kaçırdı ve ilk yarıyı Kasımpaşa 1-0 önde kapattı.

Kasımpaşa'nın Samsunspor'u ağırladığı maç 0-0 giderken Ntcham 9 dakikada iki penaltı kaçırdı ve ilk yarıyı Kasımpaşa 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı dört gol bulan Samsunspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bahis olarak "ilk yarıyı ev sahibi, maçı misafir takım kazandı" ve bu ihtimal her zaman "yüksek oran" olarak tabloya yansıyor.

İkinci yarı dört gol bulan Samsunspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bahis olarak "ilk yarıyı ev sahibi, maçı misafir takım kazandı" ve bu ihtimal her zaman "yüksek oran" olarak tabloya yansıyor.

Murat Ağırel, köşesine taşıdığı maç için ilginç iddialarda bulundu. Bu iddiaya göre birçok kişi bu "ihtimale" yüklü bahisler yapmış:

Murat Ağırel, köşesine taşıdığı maç için ilginç iddialarda bulundu. Bu iddiaya göre birçok kişi bu "ihtimale" yüklü bahisler yapmış:

'Kasımpaşa-Samsunspor maçında, bir bahis sitesinde bir kullanıcı “Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır” bahsini yapmış. Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin Türk Lirası yatırmış ve tam tamına 1 milyon 725 bin TL kazanmış. Üstelik aynı kuponu 238 kişi daha oynamış!'

Samsunspor'un form grafiği sebebiyle bu maçı normalde de çevirebileceğine değinen Ağırel, bu bahisi yapan kişinin geçmiş bahislerini incelediğini yazdı:

Samsunspor'un form grafiği sebebiyle bu maçı normalde de çevirebileceğine değinen Ağırel, bu bahisi yapan kişinin geçmiş bahislerini incelediğini yazdı:

'Ancak bu bahsi oynayan kişinin önceki yaptığı bahislere baktım. Bu kadar yüksek oranlı bir tek bahis oynamış. Diğer tüm bahisleri 1.50-1.98 oranında. Siz olsanız sürekli 1.50 oranlarla oynayıp birden 34.50 orana 50 bin lira basar mısınız? Bu eşyanın tabiatına aykırı değil mi?'

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