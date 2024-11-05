Arturo Vidal, Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Arturo Vidal, Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Bir dönem Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Arturo Vidal, Şili'de cinsel saldırı suçlamasıyla arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındı.
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Arturo Vidal, Şili'nin Vitacura bölgesinde bir gece kulübünde düzenlediği partinin ertesi sabahı kimlik doğrulaması yapmak üzere karakola götürüldü.
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Şili televizyon programı Teletrece'ye göre Vali Gerardo Aravena, bir cinsel saldırı şikayeti aldıklarını "Vitacura'daki bir gece kulübünde yetişkin bir kadını etkileyebilecek cinsel çağrışımlar içeren bir suça ilişkin şikayet var" diyerek açıkladı.
Ajansspor'un derlediği habere göre Teletrece'deki habere göre, Colo-Colo orta saha oyuncusu Arturo Vidal ve arkadaşlarının, kulüpten Lucas Cepeda ve Vicente Pizarro'nun doğum gününü başkentteki Mia gece kulübünde dört kadınla birlikte kutladığı belirtildi.
Aktarılan bilgilere göre, gece kulübünde 22 yaşında bir kadının bulunduğu belirtildi. İddiaya göre, kadının kız kardeşi gece endişelenip kulübe gittiğinde kardeşini uyuşmuş gibi bir halde buldu. Kardeşini bu durumda gören kadın, devriye gezen polisleri durdurarak yardım talebinde bulundu.
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