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UEFA, Beşiktaş'ın İstanbul'da Oynayacağı Maccabi Tel Aviv Maçını Başka Ülkede Oynatacak

UEFA, Beşiktaş'ın İstanbul'da Oynayacağı Maccabi Tel Aviv Maçını Başka Ülkede Oynatacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.11.2024 - 16:32

UEFA'dan Beşiktaş ve Türkiye için skandal bir karar açıklandı. Beşiktaş'ın İstanbul'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da değil başka ülkede oynanacak.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Maccabi Tel Aviv'le oynayacağı maçla ilgili flaş bir karar açıklandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Maccabi Tel Aviv'le oynayacağı maçla ilgili flaş bir karar açıklandı.

UEFA, bugün açıkladığı kararla Maccabi Tel Aviv maçının başka ülke ve statta oynanacağını açıkladı. Maçın oynanacağı yer hafta sonuna kadar belli olacak.

UEFA, bugün açıkladığı kararla Maccabi Tel Aviv maçının başka ülke ve statta oynanacağını açıkladı. Maçın oynanacağı yer hafta sonuna kadar belli olacak.

Basketbolda da Beşiktaş'ın İsrailli rakibi maçı İstanbul'da oynamak istememiş maçın salon ve şehri üç kez değişmişti. Son olarak Beşiktaş'ı yurt dışında oynamaya zorlamışlardı.

Basketbolda da Beşiktaş'ın İsrailli rakibi maçı İstanbul'da oynamak istememiş maçın salon ve şehri üç kez değişmişti. Son olarak Beşiktaş'ı yurt dışında oynamaya zorlamışlardı.

Fenerbahçe Beko da Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu altıncı hafta maçında Maccabi Playtika ile karşılaştı. Maç güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanmıştı maç.

Fenerbahçe Beko da Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu altıncı hafta maçında Maccabi Playtika ile karşılaştı. Maç güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanmıştı maç.

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