UEFA, Beşiktaş'ın İstanbul'da Oynayacağı Maccabi Tel Aviv Maçını Başka Ülkede Oynatacak
UEFA, Beşiktaş'ın İstanbul'da Oynayacağı Maccabi Tel Aviv Maçını Başka Ülkede Oynatacak
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Maccabi Tel Aviv'le oynayacağı maçla ilgili flaş bir karar açıklandı.
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UEFA, bugün açıkladığı kararla Maccabi Tel Aviv maçının başka ülke ve statta oynanacağını açıkladı. Maçın oynanacağı yer hafta sonuna kadar belli olacak.
Basketbolda da Beşiktaş'ın İsrailli rakibi maçı İstanbul'da oynamak istememiş maçın salon ve şehri üç kez değişmişti. Son olarak Beşiktaş'ı yurt dışında oynamaya zorlamışlardı.
Fenerbahçe Beko da Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu altıncı hafta maçında Maccabi Playtika ile karşılaştı. Maç güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanmıştı maç.
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