Şehit Mezarına Çirkin Kumpas: Yapay Zekayla Yaptıkları Fotoğrafı Paylaştılar
X’te ‘@sirkteyasandi1’ isimli bir hesap şehit mezarının sokak köpeği tarafından kazıldığını iddia ederek bir görüntü paylaştı. Söz konusu iddia sosyal medyada tepki çekince İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Görüntünün yapay zekayla üretildiği ortaya çıktı. Ancak bir başka iddiaya göre görüntü gerçek ve 2023 yılında paylaşıldı. İşte gündem olan o paylaşımlar...
Sokak köpeğinin şehit mezarını kazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.
İddiaların ardından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan açıklama geldi:
Çirkin kumpasa sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Tepkilerden bazıları şöyle oldu:
Görüntülerin gerçek olduğunu ve ilk paylaşımın 2023 yılında yapıldığını ileri sürenler de oldu:
