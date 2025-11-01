onedio
Şehit Mezarına Çirkin Kumpas: Yapay Zekayla Yaptıkları Fotoğrafı Paylaştılar

Dilara Şimşek
01.11.2025 - 12:45

X’te ‘@sirkteyasandi1’ isimli bir hesap şehit mezarının sokak köpeği tarafından kazıldığını iddia ederek bir görüntü paylaştı. Söz konusu iddia sosyal medyada tepki çekince İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Görüntünün yapay zekayla üretildiği ortaya çıktı. Ancak bir başka iddiaya göre görüntü gerçek ve 2023 yılında paylaşıldı. İşte gündem olan o paylaşımlar...

Sokak köpeğinin şehit mezarını kazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

X’te ‘@sirkteyasandi1’ isimli hesap bir sokak köpeğinin şehit mezarını kazıp içine girdiğini iddia ettiği fotoğraf paylaştı. Hesap o paylaşımda “Şehit mezarı, başıboş köpek tarafından kazıldı” notunu düştü. 

Paylaşım kısa sürede tepki çekti. Söz konusu görüntünün yapay zeka veya photoshopla üretildiği ortaya çıktı. X kullanıcıları ‘Sirkte Yaşandı’ isimli hesabın şehitlere çirkin saldırıda bulunduğunu söyleyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketledi.

İddiaların ardından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan açıklama geldi:

'Sosyal medyada fark edilen habere ilişkin, Hadımköy Mezarlığındaki şehidimizin mezarında herhangi bir tahribat bulunmamıştır. Mezarlık alanı her gün kontrol edilmekte olup, haberde yer alan fotoğrafın photoshop veya benzeri bir yöntemle oluşturulduğu kuvvetle muhtemeldir.'

Çirkin kumpasa sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Tepkilerden bazıları şöyle oldu:

Çirkin kumpasa sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Tepkilerden bazıları şöyle oldu:
Görüntülerin gerçek olduğunu ve ilk paylaşımın 2023 yılında yapıldığını ileri sürenler de oldu:

