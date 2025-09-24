onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Seçtiğin Sağlıklı Tariflere Göre Ruhunun Asıl Yaşadığı Ülkeyi Buluyoruz!

etiket Seçtiğin Sağlıklı Tariflere Göre Ruhunun Asıl Yaşadığı Ülkeyi Buluyoruz!

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
24.09.2025 - 22:03

Tatlı mı, tuzlu mu, hafif mi yoksa egzotik mi? Seçtiğin sağlıklı tarifler, senin hakkında düşündüğünden daha fazla şey söylüyor olabilir! Bakalım senin ruhun hangi mutfakta kendini evinde gibi hissediyor? Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah kahvaltın hangi tabağa daha çok benziyor?

2. Ara öğünde en çok hangisi sana cazip geliyor?

3. Dışarıda arkadaşlarınla buluşunca en çok hangi tatlıya yönelirsin?

4. Tatilde sahilde oturduğunu hayal et, elinde hangi içecek olur?

5. Spor sonrası en çok hangisini yemek istersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sağlıklı bir akşam yemeği deyince aklında ilk nasıl bir tabak canlanıyor?

7. Sağlıklı tatlı yapman gerekse hangisini seçersin?

8. Evde film izlerken atıştırmalık olarak ne seçersin?

9. Kendini kötü hissettiğinde sana en iyi gelen içecek hangisi?

Senin ruhun Türkiye'de yaşıyor!

Senin ruhun Türkiye'de yaşıyor!

Sen samimi ve sıcak ortamları seviyorsun. Zeytinyağlılar, mezeler, yoğurtlu yemekler ve tam buğdaylı tarifler senin favorin. Yemek senin için sadece karın doyurmak değil, bağ kurmak ve sevdiklerinle vakit geçirmek demek olduğundan zengin kahvaltılar ve sofralarda uzun sohbetlerin yeri senin için ayrı ve olmazsa olmaz bir günlük aktivite…

Senin ruhun Japonya'da yaşıyor!

Senin ruhun Japonya'da yaşıyor!

Sen minimalizm ve dengeyi seven birisin, yemek seçimlerinse tazelik ve sadelik üzerine kurulu: hafif çorbalar, buharda pişmiş sebzeler ve yeşil çay senin favorin. Hayatında gereksiz karmaşadan uzak duruyor, hem bedenini hem de zihnini besleyecek seçimler yapıyorsun. Ara öğünlerde bile abur cubur yerine sağlıklı ve dengeli seçenekleri seçiyorsun.

Senin ruhun Meksika'da yaşıyor!

Senin ruhun Meksika'da yaşıyor!

Senin ruhun enerjik, eğlenceli ve biraz da baharatlı! Seçtiğin sağlıklı tarifler bile renkli ve canlı: avokadolu tortillalar, baharatlı baklagiller, ferahlatıcı soslar senin favorin. Hayatı renkli ve dolu dolu yaşamayı seven sen için yemekler büyük bir bir eğlence aracı. Senin ruhun hareketli, sosyal ve renkli, yemek seçimlerin de bunu açıkça yansıtıyor.

Senin ruhun İtalya'da yaşıyor!

Senin ruhun İtalya'da yaşıyor!

Senin ruhun, hayatı yavaş yavaş, tadını çıkararak yaşamak isteyen bir Akdeniz insanı gibi! Sağlıklı tariflerde bile İtalyan usulü lezzetleri arıyorsun: tam buğday makarnalar, zeytinyağlı sebzeler, taze mozzarella ve hafif salatalar senin favorin. Hayatında hız yerine kaliteyi seçiyorsun, öğünlerini sadece karnını değil ruhunu da besleyecek şekilde planlıyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın