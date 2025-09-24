Seçtiğin Sağlıklı Tariflere Göre Ruhunun Asıl Yaşadığı Ülkeyi Buluyoruz!
Tatlı mı, tuzlu mu, hafif mi yoksa egzotik mi? Seçtiğin sağlıklı tarifler, senin hakkında düşündüğünden daha fazla şey söylüyor olabilir! Bakalım senin ruhun hangi mutfakta kendini evinde gibi hissediyor? Hazırsan başlayalım!
1. Sabah kahvaltın hangi tabağa daha çok benziyor?
2. Ara öğünde en çok hangisi sana cazip geliyor?
3. Dışarıda arkadaşlarınla buluşunca en çok hangi tatlıya yönelirsin?
4. Tatilde sahilde oturduğunu hayal et, elinde hangi içecek olur?
5. Spor sonrası en çok hangisini yemek istersin?
6. Sağlıklı bir akşam yemeği deyince aklında ilk nasıl bir tabak canlanıyor?
7. Sağlıklı tatlı yapman gerekse hangisini seçersin?
8. Evde film izlerken atıştırmalık olarak ne seçersin?
9. Kendini kötü hissettiğinde sana en iyi gelen içecek hangisi?
Senin ruhun Türkiye'de yaşıyor!
Senin ruhun Japonya'da yaşıyor!
Senin ruhun Meksika'da yaşıyor!
Senin ruhun İtalya'da yaşıyor!
