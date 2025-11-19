onedio
Şanlıurfa'da Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti: 15 Yaşında Marangoz Atölyesinde Çalışıyordu

İsmail Kahraman
19.11.2025 - 10:47

Şanlıurfa’da 15 yaşındaki Muhammed K. isimli çocuğun makatına aynı işyerinde çalışan H.A. tarafından “şaka amaçlı” makatından kompresörle basınçlı hava basılmıştı. Muhammed K. hastanedeki yaşam savaşını kaybederken, H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana geldi.

Sadece 15 yaşında olan Muhammed K. isimli çocuk, çalıştığı marangoz atölyesinde iş arkadaşı tarafından işkenceye maruz kaldı. 

Olayda iç organları zarar gören çocuk, ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakıma alınan çocuk, bu sabah hayatını kaybetti. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün öğle vakti Bozova ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
