Samsunlu Yusufhan Liseyi 10 Yaşında Bitirmeyi Başardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
21.11.2025 - 23:26

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve “mutlak kulak” yeteneğiyle dikkat çeken Yusufhan Çakır, henüz 10 yaşında olmasına rağmen lise düzeyindeki Kraliyet Müzik Okulu (ARSM) diplomasını almaya hak kazandı. Kovid-19 salgını sırasında evde vakit geçirdikleri bir gün, baba Süleyman Çakır, o dönem 5 yaşında olan Yusufhan’dan “Uzun ince bir yoldayım” türküsünü piyanoda çalmasını istedi. Türküyü birkaç kez dinlemesinin ardından piyano ile çalan küçük Yusufhan, sonraki dönemlerde Frederic Chopin ve Mozart gibi ünlü sanatçıların bestelerini de dinledikten sonra notalara dökmeyi başardı.

Dünya birincilik ödülü kazandı.

Yeteneklerini erken yaşta fark eden ailesi, Yusufhan’a profesyonel müzik eğitimi aldırmaya başladı. Genç piyanist, 2023’te Batum Senfoni Orkestrası eşliğinde Isaak Yakovich Berkovich'in Do Majör Piyano Konçertosu’nu, 2024’te ise aynı orkestrayla J.S. Bach’ın Re Minör 1 No’lu Piyano Konçertosu BWV 1052’yi seslendirdi.

Yusufhan, 10 yaşında İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği’nin (ABRSM) ARSM Grade 8 Piyano ve Grade 5 Teori sınavlarını üstün başarıyla geçti ve 60 ülkede geçerliliği olan lise düzeyi müzik diplomasını almaya hak kazandı. Bu yıl katıldığı Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması Konçerto bölümünde ise piyano kategorisinde dünya birincisi oldu.

Hem piyanist hem mühendis olmak istiyor.

Yusufhan Çakır, eylül ayında Kraliyet Müzik Okulu’nun Grade 8 Piyano ve Grade 5 Teori sınavlarına girdiğini belirterek her iki sınavı da başarıyla tamamladığını söyledi. “Hem lise mezunu oldum hem de büyük bir motivasyon kazandım” diyen Yusufhan, sınav sürecinin iki yıl sürdüğünü ancak yüksek puanlarla sonuçlandığını ifade etti. Grade 8 Piyano sınavına girebilmek için teorik sınavın zorunlu olduğunu vurgulayan genç yetenek, “10 yaşında lise mezunu oldum. Gelecekte hem piyanist hem de mühendis olmak istiyorum, mühendisliğe de büyük ilgim var” dedi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
