Samsunlu Yusufhan Liseyi 10 Yaşında Bitirmeyi Başardı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve “mutlak kulak” yeteneğiyle dikkat çeken Yusufhan Çakır, henüz 10 yaşında olmasına rağmen lise düzeyindeki Kraliyet Müzik Okulu (ARSM) diplomasını almaya hak kazandı. Kovid-19 salgını sırasında evde vakit geçirdikleri bir gün, baba Süleyman Çakır, o dönem 5 yaşında olan Yusufhan’dan “Uzun ince bir yoldayım” türküsünü piyanoda çalmasını istedi. Türküyü birkaç kez dinlemesinin ardından piyano ile çalan küçük Yusufhan, sonraki dönemlerde Frederic Chopin ve Mozart gibi ünlü sanatçıların bestelerini de dinledikten sonra notalara dökmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya birincilik ödülü kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem piyanist hem mühendis olmak istiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın