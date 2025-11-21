Samsunlu Yusufhan Liseyi 10 Yaşında Bitirmeyi Başardı

Yusufhan Çakır, eylül ayında Kraliyet Müzik Okulu’nun Grade 8 Piyano ve Grade 5 Teori sınavlarına girdiğini belirterek her iki sınavı da başarıyla tamamladığını söyledi. “Hem lise mezunu oldum hem de büyük bir motivasyon kazandım” diyen Yusufhan, sınav sürecinin iki yıl sürdüğünü ancak yüksek puanlarla sonuçlandığını ifade etti. Grade 8 Piyano sınavına girebilmek için teorik sınavın zorunlu olduğunu vurgulayan genç yetenek, “10 yaşında lise mezunu oldum. Gelecekte hem piyanist hem de mühendis olmak istiyorum, mühendisliğe de büyük ilgim var” dedi.