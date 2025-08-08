onedio
Sahte Diploma Çetesi Haklarında Gelen Şikayetlerle İlgili Açıklama Yaptı

Sahte Diploma Çetesi Haklarında Gelen Şikayetlerle İlgili Açıklama Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.08.2025 - 13:53

Sahte diploma ve e-imza skandalıyla ilgili her saat yeni gelişmeler düşüyor. Resmi kurumların açıklamalar, gözaltılar, diploma iptalleri peş peşe geliyor. Ancak ilginç bir şekilde internet üzerinden dolandırıcılık sayfaları aktif olarak çalışıyor. İş öyle bir seviyeye geldi ki bir sahte diploma sayfası hakkında yapılan şikayetlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medyada çokça konuşulan o açıklama şöyle;

Sosyal medyada çokça konuşulan o açıklama şöyle;

Açıklamada dikkat çeken kısım ise “Madem dolandırıcı olduğumuzu iddia ediyorsunuz, kimin ödemesi alınıp diploması verilmemişse dekontunu iletmek zorunda.' ve

'Delilli şekilde dolandırıcı olduğumuzu ispat edene diplomasını hediye edeceğiz!” ifadeleri...

Tepkilere göz atalım 👀

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
