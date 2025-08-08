Sahte Diploma Çetesi Haklarında Gelen Şikayetlerle İlgili Açıklama Yaptı

Sahte diploma ve e-imza skandalıyla ilgili her saat yeni gelişmeler düşüyor. Resmi kurumların açıklamalar, gözaltılar, diploma iptalleri peş peşe geliyor. Ancak ilginç bir şekilde internet üzerinden dolandırıcılık sayfaları aktif olarak çalışıyor. İş öyle bir seviyeye geldi ki bir sahte diploma sayfası hakkında yapılan şikayetlerle ilgili açıklamada bulundu.