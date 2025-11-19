onedio
Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 14:11

Sahiplendikten sonra bambaşka bir hayata adım atan minik dostların değişimi insanın içini gerçekten ısıtıyor. Yorgun, ürkek ya da bakımsız hallerinden sevgiyle ışıldayan bir hale gelmeleri ise tam mucize gibi! Üstelik karşılığında koşulsuz sevgi almanız da cabası...

İşte birazdan paylaşacağımız görseller tam olarak kalbinizi eritip, içinizi sımsıcak yapacak türden! Eğer siz de tüylü dostunuzun geçirdiği değişimin içeriğimizde yer almasını istiyorsanız gokce.cici@onedio.com mail adresine görsellerinizi gönderebilirsiniz. Haydi gelin bakalım ❤️

1. Açılışımızı, değişimiyle kalbimizi eriten bu bebekle yapalım! Sevginin iyileştirici gücü bu olsa gerek...

2. Görsele bakınca bile sıcacık olduk!

3. Kedilerin kamera açtığınız anda bi' anda şapşal bakışlar atmaları... Her şeyi anlıyorlar ancak vergi vermemek için konuşmuyorlar.

4. Önceden kemikleri sayılan bu bebeğe bi' bakın şimdi 😍

5. Evde başka yer yokmuş gibi masanın üstüne yatıldıysa bu iş tamamdır. O ev artık onun!

6. Yüzdeki şu gülüş her şeye bedel...

7. Zaten güzelmiş ama sevgiyle bakılınca daha da güzel olmuş!

8. Bırakıp gittiğin o yavruya dön bak bi' şimdi!

9. O ürkeklikten eser yok şimdi! Bakışlarıyla bizi bile yargıladı 😂

10. Barınaktan sahiplenilen bu tüylü dostumuzun şimdilerde dünyada cenneti yaşadığına eminiz!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
withlove_

Böyle içeriklerin hastasıyız 🌸💜

onur.ozdemir

hastasıyız dede 😆