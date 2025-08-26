Sağlıklı Beslenme Konusunda En Çok Nerede Yanılıyorsun?
Fit olmak için salataya abanmak yetiyor mu? Ya da tüm karbonhidratlar şeytan mı? Sağlıklı beslenme deyince hepimizin kafası biraz karışık. Sorularımıza vereceğin cevaplara göre senin en büyük yanılgının ne olduğunu ortaya çıkarıyoruz! Hazırsan, hemen başlayalım!
1. Sabah kahvaltıları genelde senin için nasıl geçer?
2. Sağlıklı besleniyorum diyorsan gün içinde en çok hangisini tüketiyorsundur?
3. Gelelim o kilit soruya! Açken seni hangisi daha çok cezbeder?
4. Peki, akşam yemeğinde en çok ne yiyorsun?
5. Sence en zararlı besin hangisi?
6. Diyetteysen hangi davranış sana daha tanıdık geliyor?
7. Marketten ürün alırken ilk neye bakarsın?
8. En çok hangi diyet trendi ilgini çekiyor?
9. Son olarak diyet bozuldu dediğin an bunlardan hangisi olur?
Karbonhidrat kötüdür tuzağına düşüyorsun!
Ne kadar hafif o kadar sağlıklı algısı seni yanıltıyor!
Sadece sıvı detoksla arınırım sanıyorsun!
Fit etiketine çok fazla kapılıyorsun!
