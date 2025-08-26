onedio
Sağlıklı Beslenme Konusunda En Çok Nerede Yanılıyorsun?

Elifcan Kıcı
26.08.2025 - 20:01

Fit olmak için salataya abanmak yetiyor mu? Ya da tüm karbonhidratlar şeytan mı? Sağlıklı beslenme deyince hepimizin kafası biraz karışık. Sorularımıza vereceğin cevaplara göre senin en büyük yanılgının ne olduğunu ortaya çıkarıyoruz! Hazırsan, hemen başlayalım!

1. Sabah kahvaltıları genelde senin için nasıl geçer?

2. Sağlıklı besleniyorum diyorsan gün içinde en çok hangisini tüketiyorsundur?

3. Gelelim o kilit soruya! Açken seni hangisi daha çok cezbeder?

4. Peki, akşam yemeğinde en çok ne yiyorsun?

5. Sence en zararlı besin hangisi?

6. Diyetteysen hangi davranış sana daha tanıdık geliyor?

7. Marketten ürün alırken ilk neye bakarsın?

8. En çok hangi diyet trendi ilgini çekiyor?

9. Son olarak diyet bozuldu dediğin an bunlardan hangisi olur?

Karbonhidrat kötüdür tuzağına düşüyorsun!

Senin en büyük yanılgın karbonhidratları şeytanlaştırmak. Evet, işlenmiş şekerli gıdalar zararlı olabilir ama bu demek değil ki her karbonhidrat düşmandır. Tam tahıllar, yulaf, bulgur gibi kompleks karbonhidratlar vücuda enerji sağlarken bir taraftan da tokluk hissi veriyor. Onları hayatından tamamen çıkarmak uzun vadede metabolizmayı yavaşlatabiliyor. Dengeli bir tabakta karbonhidrata da yer var. Kendini ondan mahrum bırakma!

Ne kadar hafif o kadar sağlıklı algısı seni yanıltıyor!

Senin sağlıklı beslenmeyle ilgili inancın, az yemekle iyi beslenmek. Çorba ve salatayla geçirilen öğünler bir yere kadar sağlıklı olabilir ama vücudunun protein, yağ ve karbonhidrata da ihtiyacı var. Sadece hafif yemek uğruna eksik besleniyor olabilirsin. Sağlıklı olmak demek tok hissetmemek değil. Vücudunun tüm besin gruplarına dengeli şekilde ihtiyacı var!

Sadece sıvı detoksla arınırım sanıyorsun!

Sen detoks sularına, sıvı diyetlere fazla inanmışsın gibi görünüyor. Kısa süreli arınmalar kulağa hoş gelse de uzun vadede kas kaybı, metabolizma yavaşlaması ve açlık krizleri yaşayabilirsin. Vücut kendini zaten doğal yollarla temizliyor, karaciğerin işini iyi yapıyorsa endişe etmene gerek yok. Detoks suları, ancak dengeli bir beslenmenin parçasıysa işe yarar. Tek başına bir çözüm olduğunu söyleyemeyiz!

Fit etiketine çok fazla kapılıyorsun!

Senin en büyük yanılgılarından biri, light, şekersiz, glutensiz gibi etiketlere fazla güvenmek. Ambalaj üzerindeki kelimeler bazen kandırıcı olabiliyor. Şekersiz diye satılan bir ürün, yapay tatlandırıcılarla dolu olabiliyor zira. Glutensiz olan her şey sağlıklı değildir yani. Özellikle işlenmiş glutensiz ürünler çoğu zaman daha yüksek yağ ve kalori içeriyor. Etikete değil, içeriğe odaklanman daha doğru olur!

