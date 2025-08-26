Sağlıklı Beslenme Konusunda En Çok Nerede Yanılıyorsun?

Senin en büyük yanılgın karbonhidratları şeytanlaştırmak. Evet, işlenmiş şekerli gıdalar zararlı olabilir ama bu demek değil ki her karbonhidrat düşmandır. Tam tahıllar, yulaf, bulgur gibi kompleks karbonhidratlar vücuda enerji sağlarken bir taraftan da tokluk hissi veriyor. Onları hayatından tamamen çıkarmak uzun vadede metabolizmayı yavaşlatabiliyor. Dengeli bir tabakta karbonhidrata da yer var. Kendini ondan mahrum bırakma!