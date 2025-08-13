onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Saç Kremi Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

etiket Saç Kremi Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.08.2025 - 15:01

Saç kremi, saç bakım rutinimizin vazgeçilmez bir parçası. Hem saçı besler hem de yumuşacık yapar. Ama doğru kremi bulmak bazen zor olabiliyor, çünkü her saçın ihtiyacı farklı. Saç tipinize uygun doğru saç kremi seçmek, aslında saçınızı daha sağlıklı ve canlı gösterebilir. Peki, saç kremi alırken nelere dikkat etmelisiniz? İşte sizin için derlediğimiz, saç kremi seçerken aklınızda bulundurmanız gereken 10 önemli nokta.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle saç tipinizi belirleyin.

Saç tipiniz, hangi kremi almanız gerektiğinin en büyük ipucu. Saçınız ince, kalın, kuru, ya da yağlı mı? Her bir saç tipi farklı bir bakıma ihtiyaç duyar. Örneğin, ince telli saçlar hacim artırıcı, kuru saçlar ise yoğun nemlendirici kremlerle daha sağlıklı görünür. Hangi ürünü seçerseniz seçin, ilk adım saçı doğru tanımak olmalı.

2. İçeriğe dikkat edin.

2. İçeriğe dikkat edin.

Saç kremi alırken içeriğine bakmak, çoğu zaman göz ardı edilen ama çok önemli bir detaydır. Doğal içerikler, vitaminler ve besleyici yağlar içeren ürünler, saçı besler ve güçlendirir. Argan yağı, jojoba yağı, shea yağı gibi içerikler saçınıza sağlıklı bir dokunuş katabilir. Bu tür doğal bileşenler, saçı derinlemesine besler ve daha canlı bir görünüm kazandırır.

3. Saçınıza hangi sonucu istediğinizi belirleyin.

Saç kremi sadece saçı yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda ona farklı sonuçlar da verebilir. Eğer hacim istiyorsanız, hacim artırıcı özelliklere sahip bir krem tercih edebilirsiniz. Kırık saçları onarmak istiyorsanız, protein bakımından zengin kremler doğru seçim olacaktır. Parlaklık ve ışıltı isteyenler için, saçı parlatıcı özellikteki ürünler harika bir seçenek olabilir. Yani, ne istediğinizi bilmek, doğru kremi seçmekte size yol gösterir.

4. Nemlendirici özelliklere sahip olmasına dikkat edin!

Saç kremi, saçı nemlendirmek için harika bir üründür, özellikle kuru saçlar için. Nemlendirici özelliklere sahip bir krem, saçı derinlemesine besler ve kırılmalarını engeller. Eğer kuru saçlarınız varsa, yoğun nemlendirici kremler saçı yumuşatır ve ona sağlıklı bir ışıltı kazandırır. Nemlendirici kremler ayrıca, saçın elektriklenmesini de engeller, böylece gün boyu daha pürüzsüz ve canlı saçlarınız olur.

5. Kokusu da önemli!

Saç kremi alırken, kokusuna da dikkat etmek gerekiyor. Hoş bir koku, saçınıza gün boyu taze ve ferah bir his verir. Ancak, kokusu çok baskın olan ürünler bazen rahatsız edici olabilir, bu yüzden kokusu hafif ve doğal olan kremleri tercih etmek daha iyi bir seçenek olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Saçın ihtiyacına göre ürün seçin.

Saç tipinizin yanı sıra, saçınızın mevcut durumu da önemli. Boyalı, yıpranmış saçlar için onarıcı özelliklere sahip kremler, kuru saçlar için nemlendirici ve hacim artırıcı kremler, ince telli saçlar içinse hacim sağlayıcı ürünler tercih edilebilir. Saçın ihtiyacını belirlemek, doğru ürünü seçmekte önemli bir faktör.

7. Kullanım miktarını iyi ayarlayın.

Saç kremi kullanırken, ne kadar ürün kullanmanız gerektiği de çok önemlidir. Fazla ürün kullanmak, saçınızı ağırlaştırabilir ve saçın doğal dengesini bozabilir. Az ama etkili bir kullanım, saçı yeterince besler ve hacmini bozmadan bakım yapar. Yani, doğru miktarda krem kullanarak saçınıza en iyi bakımı sağlayabilirsiniz.

8. Şampuan ve saç kremi uyumu!

Şampuan ve saç kremi uyumlu olmalı! Birçok kişi sadece şampuan alıp, saç kremi olarak ne bulursa onu kullanabiliyor ama aslında şampuanla krem birbirini tamamlayan ürünlerdir. Aynı seriden olmasa da benzer özelliklere sahip ürünler kullanmak bakımda daha etkili olabilir. Mesela, eğer şampuanınız hacim artırıcıysa, hacim artırıcı bir krem kullanmak daha mantıklı olur.

9. Saç kremi türlerine göz atın.

Saç kremi dediğimizde aklınıza gelen tek seçenek sıvı formül olmamalı! Saç maskeleri, spreyler, köpükler gibi farklı formatlar da mevcut. Eğer saçınız çok kuru ve yıpranmışsa, yoğun bakım maskeleri sizin için ideal olabilir. Saç şekillendirme işlemi yapıyorsanız, hacim artırıcı veya koruyucu özellikte sprey kremler tercih edebilirsiniz. Her saç tipi farklıdır, bu yüzden ihtiyacınıza uygun olanı seçmeniz gerekiyor.

10. Saçınızın ihtiyacına göre seçim yapın.

Saçımızın bakımı bazen değişken olabilir, yani her zaman aynı bakımı yapmaya gerek yok. Yazın güneşin etkisiyle kuruyan saçlar için daha onarıcı, besleyici kremler kullanmak iyi olabilir. Kışın ise soğuk hava, saçın uçlarını daha fazla etkileyebileceği için yoğun nemlendiricilere yönelmek faydalı olacaktır. Hangi mevsimde olduğunuzu ve saçınızın o anki durumunu göz önünde bulundurarak bakım yapmalısınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın