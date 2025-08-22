Romanya Futbolundaki Kura Çekiminde Sıcak Top Soğuk Top Olayı Biraz Abartıldı

Kura çekimi, federasyonun genel sekreter yardımcısı Gabriel Bodescu ile turnuva departmanı temsilcisi Mihai Andrie tarafından gerçekleştirildi. Ancak çekilişin başlangıcında Bodescu’nun 24 takımlık kaseye attığı son topu yeniden çekmesi kameralara yansıdı. Sağ eliyle aldığı topu sol eline geçiren ve kasenin içindeki diğer topları karıştırır gibi yapan Bodescu’nun, sonunda elinde tuttuğu topu gösterdiği görüldü.

Bu görüntüler, özellikle ilk eşleşmenin Farul Constanța – Corvinul Hunedoara olmasıyla birlikte şaibe iddialarını gündeme getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan anlar, “canlı yayında manipülasyon” yorumlarına neden oldu.

Tepkilerin ardından Romanya Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Açıklamada kullanılan kaselerin ideal boyutta olmadığı kabul edilse de, çekilişte hile yapıldığı iddiaları kesin bir dille reddedildi. Federasyon, “Kasenin ölçüsü karıştırmayı kolaylaştıracak şekilde değildi ancak bu durum çekilişin adil olmasını engellemedi. İşlem, kulüp temsilcilerinin gözetiminde ve FRF TV’de canlı yayınlanarak şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun şekilde yapıldı” ifadelerini kullandı.