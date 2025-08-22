Romanya Futbolundaki Kura Çekiminde Sıcak Top Soğuk Top Olayı Biraz Abartıldı
Romanya Kupası play-off kura çekiminde yaşanan anlar büyük tartışma yarattı. Federasyon yetkilisi Gabriel Bodescu’nun bir topu yeniden eline alması dikkat çekti. Sosyal medyada görüntüler hızla yayıldı ve şaibe iddiaları gündeme geldi. Romanya Futbol Federasyonu ise hile iddialarını kesin bir dille reddetti.
Romanya Kupası play-off turu kura çekiminde yaşananlar, tüm dünyada dikkat çekti.
Kura çekimindeki ilginç anlar kameralara da yakalandı:
