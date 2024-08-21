Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Roma'daki Aşk Çeşmesi'nin Pencerelerinin Ne İşe Yaradığını Hiç Merak Ettiniz mi?

Roma'daki Aşk Çeşmesi'nin Pencerelerinin Ne İşe Yaradığını Hiç Merak Ettiniz mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.08.2024 - 11:47

Aşk Çeşmesi, Roma'nın hatta İtalya'nın sembollerinden birisi. Her yıl binlerce turistin dilek dilediği Trevi Çeşmesi, 1762 yılından beri dimdik ayakta. Peki fotoğraflarda gördüğümüz bu meşhur çeşmenin arkasındaki pencerelerin ne için kullanıldığını hiç merak ettiniz mi?

Gelin Aşk Çeşmesi'nin içini bir gezelim!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1762 yılında açılan Trevi Çeşmesi, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği İtalya'nın en meşhur noktalarından.

1762 yılında açılan Trevi Çeşmesi, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği İtalya'nın en meşhur noktalarından.

Fontana di Trevi, yalnızca İtalya'nın değil belki de dünyanın en ünlü çeşmelerinden birisi.

Sırtınızı çeşmeye dönerek sol omzunuzdan çeşmeye bozuk para attığınızda ise dileklerinizin gerçek olacağına inanılır.

Sırtınızı çeşmeye dönerek sol omzunuzdan çeşmeye bozuk para attığınızda ise dileklerinizin gerçek olacağına inanılır.

Tam da bu görseldeki gibi bozuk parayı fırlattığınız zaman, Roma'ya bir gün tekrar geleceğinize inanılır.

Ayrıca iki bozuk para atmanın aşk konusunda, üç bozuk para atmanın ise evlilik konusunda yol göstereceği düşünülür.

Ayrıca iki bozuk para atmanın aşk konusunda, üç bozuk para atmanın ise evlilik konusunda yol göstereceği düşünülür.

Tabii Trevi Çeşmesi'nin yapılış amacı, turistlerin hayallerini gerçekleştirmesi için değildi!

Bugün Aşk Çeşmesi olarak anılan Trevi Çeşmesi, 1700'lü yıllarda dönemin en ünlü mimarı olan Nicola Salvi tarafından yapıldı.

Bugün Aşk Çeşmesi olarak anılan Trevi Çeşmesi, 1700'lü yıllarda dönemin en ünlü mimarı olan Nicola Salvi tarafından yapıldı.

Trevi Çeşmesi'nin adının üç yer altı suyunun birleştiği varsayılarak konulduğu düşünülür. Ayrıca başka bir rivayete göre, kral ve askerler susuzluktan ölmek üzereyken Trevi Çeşmesi'nin şu anda bulunduğu konumda 'belirdiği' söylenir.

Peki bu meşhur çeşmenin arkasındaki bina ne işe yarıyor? Bu pencerelerin içerisinde ne var?

Peki bu meşhur çeşmenin arkasındaki bina ne işe yarıyor? Bu pencerelerin içerisinde ne var?

Instagram'da 'Live Virtual Guide' isimli hesap, bizleri Aşk Çeşmesi'nin hiç görülmeyen tarafına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çeşmenin arkasına doğru gittiğinizde, minik bir kahverengi kapı karşınıza çıkıyor. Burası çeşmenin içerisine açılıyor!

Çeşmenin arkasına doğru gittiğinizde, minik bir kahverengi kapı karşınıza çıkıyor. Burası çeşmenin içerisine açılıyor!

Kapıdan içeri girdiğimizde bizi 'hareket odası' denilen yer karşılıyor. Burada antik bir su tankı bulunuyor.

Kapıdan içeri girdiğimizde bizi 'hareket odası' denilen yer karşılıyor. Burada antik bir su tankı bulunuyor.

Binanın pencereleri ise fazla su olduğu takdirde suyun tahliye edilmesi için tasarlanmış. Pencereler direkt olarak çeşmenin bulunduğu yere açılıyor.

Binanın pencereleri ise fazla su olduğu takdirde suyun tahliye edilmesi için tasarlanmış. Pencereler direkt olarak çeşmenin bulunduğu yere açılıyor.

Peki Aşk Çeşmesi'nin suyu nereden geliyor? Binlerce yıl önce inşa edilen Roma su kemerlerinden.

Peki Aşk Çeşmesi'nin suyu nereden geliyor? Binlerce yıl önce inşa edilen Roma su kemerlerinden.

Her saniye yaklaşık 220 litrelik su, bu kemerlerinden geçerek Trevi Çeşmesi'ne geliyor. Peki bu kadar su, bir anda gelirse ne mi olur?

Su kemerleri sayesinde toplanan su, modern pompalar sayesinde çeşmeden dışarıya aktarılabiliyor. Çeşmenin haznesi dolduğunda ise aynı su yeniden içeriye alınıyor.

Buyurun, Trevi Çeşmesi'nin içini bir gezelim;

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın