Roma'daki Aşk Çeşmesi'nin Pencerelerinin Ne İşe Yaradığını Hiç Merak Ettiniz mi?
Roma'daki Aşk Çeşmesi'nin Pencerelerinin Ne İşe Yaradığını Hiç Merak Ettiniz mi?
Aşk Çeşmesi, Roma'nın hatta İtalya'nın sembollerinden birisi. Her yıl binlerce turistin dilek dilediği Trevi Çeşmesi, 1762 yılından beri dimdik ayakta. Peki fotoğraflarda gördüğümüz bu meşhur çeşmenin arkasındaki pencerelerin ne için kullanıldığını hiç merak ettiniz mi?
Gelin Aşk Çeşmesi'nin içini bir gezelim!
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1762 yılında açılan Trevi Çeşmesi, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği İtalya'nın en meşhur noktalarından.
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Sırtınızı çeşmeye dönerek sol omzunuzdan çeşmeye bozuk para attığınızda ise dileklerinizin gerçek olacağına inanılır.
Ayrıca iki bozuk para atmanın aşk konusunda, üç bozuk para atmanın ise evlilik konusunda yol göstereceği düşünülür.
Bugün Aşk Çeşmesi olarak anılan Trevi Çeşmesi, 1700'lü yıllarda dönemin en ünlü mimarı olan Nicola Salvi tarafından yapıldı.
Peki bu meşhur çeşmenin arkasındaki bina ne işe yarıyor? Bu pencerelerin içerisinde ne var?
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Çeşmenin arkasına doğru gittiğinizde, minik bir kahverengi kapı karşınıza çıkıyor. Burası çeşmenin içerisine açılıyor!
Kapıdan içeri girdiğimizde bizi 'hareket odası' denilen yer karşılıyor. Burada antik bir su tankı bulunuyor.
Binanın pencereleri ise fazla su olduğu takdirde suyun tahliye edilmesi için tasarlanmış. Pencereler direkt olarak çeşmenin bulunduğu yere açılıyor.
Peki Aşk Çeşmesi'nin suyu nereden geliyor? Binlerce yıl önce inşa edilen Roma su kemerlerinden.
Buyurun, Trevi Çeşmesi'nin içini bir gezelim;
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