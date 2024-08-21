Roma'daki Aşk Çeşmesi'nin Pencerelerinin Ne İşe Yaradığını Hiç Merak Ettiniz mi?

Aşk Çeşmesi, Roma'nın hatta İtalya'nın sembollerinden birisi. Her yıl binlerce turistin dilek dilediği Trevi Çeşmesi, 1762 yılından beri dimdik ayakta. Peki fotoğraflarda gördüğümüz bu meşhur çeşmenin arkasındaki pencerelerin ne için kullanıldığını hiç merak ettiniz mi?

Gelin Aşk Çeşmesi'nin içini bir gezelim!

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