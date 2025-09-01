Psikoloji Testi: İçindeki Çocuğun Neye İhtiyacı Var?
Hepimizin içinde bir yerlerde, çocukluğumuzdan izler taşıyan bir 'iç çocuk' yaşar. Bu çocuk; zaman zaman sevgi, ilgi, güven ya da sadece anlaşılmak ister. Günlük hayatın karmaşasında sesini bastırsak da, duygularımızın derinliklerinde hâlâ onun ihtiyaçları vardır. Peki, senin içindeki çocuğun en çok neye ihtiyacı var?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Çocukken en çok ne zaman kendini güvende hissederdin?
4. Şu an zor bir gün geçirdiğinde en çok neye ihtiyaç duyarsın?
5. Başkaları seni eleştirdiğinde ne hissedersin?
6. Hayal kurduğunda en çok neyle ilgili olur?
7. Birinin seni önemsediğini nasıl anlarsın?
8. Stresliyken genelde nasıl davranırsın?
9. İnsanlara kolayca inanır mısın?
10. Son olarak çocukluğunu özlüyor musun?
İçindeki çocuğun koşulsuz sevgiye ihtiyacı var!
İçindeki çocuğun güvene ihtiyacı var.
İçindeki çocuğun neşeye ihtiyacın var.
İçindeki çocuğun kendini dinlemeye ihtiyacı var.
