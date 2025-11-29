onedio
Psikoloji Bilgine Göre Senin Psikolojin Ne Durumda?

Psikoloji Bilgine Göre Senin Psikolojin Ne Durumda?

29.11.2025 - 09:00

Herkesin psikoloji bilgisi farklı; kimimiz kavramlara hakim, kimimiz sezgisel olarak doğru davranıyor, kimimiz de “Ben bunları biliyorum ama uygulayamıyorum” diyor. Bu test, psikoloji bilgilerinden yola çıkarak senin kendi psikolojik durumunun genel resmini sunuyor. Bilgilerinle aslında nasıl bir ruh halinde olduğunu görmek ister misin?

Hazırsan başlayalım!

1. Sence, beyninin sol tarafını kullanan birisi hangi alanda daha iyidir?

2. Klasik bir soruyla devam edelim; Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?

3. Hipnotize edilmiş insanlar hangisine benzer?

4. Günlük konuşma ya da davranışlar sırasında, bilinçdışındaki bastırılmış düşünce ve arzuların istemeden ortaya çıkmasına ne ad verilir?

5. Hangisi "Bütün kadınlar güzeldir." önermesiyle çelişir?

6. Psikoloji alanında analitik psikolojiyi geliştiren ve modern psikiyatrinin en etkili isimlerinden biri olarak görülen ünlü İsviçreli düşünür kimdir?

7. ''Harfrelin yrelerini algliama da ceiklen zourlk, yamza ve oukma ekksiligi'' olarak bilinen hastalık hangisidir desek?

8. Freud’un kişilik yapısında, ani ve düşünülmeden verilen tepkilerde belirleyici rol oynayan bölüm hangisidir?

9. Bilinçaltının en güçlü yansımalarından biri olan rüyalarında genellikle hangi görüntülerle karşılaşırsın?

Kendi gücünle ayakta duruyorsun!

Aslında tek başına var olabilmek ne kadar da karmaşık bir durumdur, değil mi? Birçok insan bundan, daha doğrusu içindeki benlikten yükselen yalnızlık korkusundan ürker. Yalnız kalıp yok olup gitmekten endişe ederler, kendi yüklerinin altında ezilmekten çekinirler. Ama sen çoktan anlamışsın: Kendi kendine yetebilmek, özgürlüğün en saf hâlidir. Kimseye muhtaç olmadan, tamamen kendi emeğinle yaşamayı bir kere deneyimledin mi bunun tadı başka hiçbir şeye benzemez. Fakat insanlar şunu da bilmeli: Sınırını aşıp sana ne yapacağını öğretmeye kalkarlarsa, kırılacak olan senin değil, onların hevesi olur!

6. Hislerinle Hareket Ediyorsun!

Görünen o ki soruların büyük kısmını tamamen sezgilerine güvenerek yanıtladın. Şu anda hafifçe gülümsediğini ve “Evet, benim altıncı hissim ve tahmin gücüm her zaman iyidir.” dediğini bile hayal edebiliyoruz. Ama sana bir şey söylesek? Bu durum aslında sadece hislerinle ilgili değil; insan davranışlarını okuyabilmen, hangi tepkinin ne sonuç yaratacağını hızlıca kavrayabilmen ve olayların gidişatını iyi analiz edebilmenle alakalı. Psikolojiye çok ilgili olmayabilirsin, fakat bu konuda doğuştan getirdiğin güçlü bir yetenek olduğu kesin. Madem böyle bir beceriye sahipsin, neden üzerine biraz daha eğilmiyorsun? Emin ol, çok etkileyici sonuçlar çıkarabilirsin!

Sınırları Aşan Zihin Yapısına Sahipsin!

Sen, sosyal farkındalığı yüksek, merakı hiç sönmeyen, sorgulama gücünü her zaman diri tutan bir yapıya sahipsin. Düşünceleri bir araya getirip yepyeni fikirler üretebiliyor, başkalarının hiç aklına gelmeyen bağlantıları kurabiliyorsun. Seslendirilmemiş olanı dile getirmen ve farklı bakış açıları ortaya koyman, çevrendekilerin senin görüşlerine sürekli ihtiyaç duymasını sağlıyor. Ön yargıları geride bırakabilmen, insanlara alan tanımanı ve onları oldukları gibi kabul edebilmeni kolaylaştırıyor. Bu yüzden insanlar, yanında kendilerini rahat hissediyor ve doğal davranabiliyorlar. Çevrene kattığın bu özgürlük ortamı, seni hem güvenilir hem de ilham veren biri yapıyor. Kalıplaşmış düşünceleri reddeden bir zihnin var. Sadece kendi fikirlerine değil, başkalarının düşüncelerine de kulak verebilmen, seni entelektüel olarak zenginleştiriyor. Farklı görüşlerden beslenen, sınırları zorlayan ve sürekli yenilenen bir zihinsel dünyaya sahipsin  tam da bu nedenle düşünce yolculuğun hiç bitmiyor!

