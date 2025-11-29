Psikoloji Bilgine Göre Senin Psikolojin Ne Durumda?
Herkesin psikoloji bilgisi farklı; kimimiz kavramlara hakim, kimimiz sezgisel olarak doğru davranıyor, kimimiz de “Ben bunları biliyorum ama uygulayamıyorum” diyor. Bu test, psikoloji bilgilerinden yola çıkarak senin kendi psikolojik durumunun genel resmini sunuyor. Bilgilerinle aslında nasıl bir ruh halinde olduğunu görmek ister misin?
Hazırsan başlayalım!
1. Sence, beyninin sol tarafını kullanan birisi hangi alanda daha iyidir?
2. Klasik bir soruyla devam edelim; Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?
3. Hipnotize edilmiş insanlar hangisine benzer?
4. Günlük konuşma ya da davranışlar sırasında, bilinçdışındaki bastırılmış düşünce ve arzuların istemeden ortaya çıkmasına ne ad verilir?
5. Hangisi "Bütün kadınlar güzeldir." önermesiyle çelişir?
6. Psikoloji alanında analitik psikolojiyi geliştiren ve modern psikiyatrinin en etkili isimlerinden biri olarak görülen ünlü İsviçreli düşünür kimdir?
7. ''Harfrelin yrelerini algliama da ceiklen zourlk, yamza ve oukma ekksiligi'' olarak bilinen hastalık hangisidir desek?
8. Freud’un kişilik yapısında, ani ve düşünülmeden verilen tepkilerde belirleyici rol oynayan bölüm hangisidir?
9. Bilinçaltının en güçlü yansımalarından biri olan rüyalarında genellikle hangi görüntülerle karşılaşırsın?
Kendi gücünle ayakta duruyorsun!
6. Hislerinle Hareket Ediyorsun!
Sınırları Aşan Zihin Yapısına Sahipsin!
