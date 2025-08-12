Porsche Arabalarda Kontak Neden Solda Bulunur?
Bir Porsche’nin direksiyonuna geçtiğinizde ilk fark edeceğiniz şey, kontak anahtarının alışıldık yerinde olmadığıdır. Çoğu otomobilde direksiyonun sağında olan kontak, Porsche’de solda yer alır. Küçük gibi görünen farkın ardında aslında hız, strateji ve köklü bir yarış geçmişi var. Yıllar önce Le Mans pistlerinde doğan bu özellik, bugün hala Porsche’nin imzası olarak devam ediyor.
Porsche’nin kontağı sola yerleştirmesinin nedeni, 1920’lerin ortalarında başlayan Le Mans yarışlarına dayanıyor.
Le Mans yarış formatı artık bu şekilde başlamasa da Porsche, ince detayı korumayı tercih etti.
Porsche, kuruluşundan bu yana spor otomobiller üretmeye odaklandı ve motorsporlarındaki varlığıyla bilindi.
