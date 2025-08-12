Porsche Arabalarda Kontak Neden Solda Bulunur?

1925’lerden itibaren bu yarışlarda araçlar pist kenarında sıralanıyor, sürücüler ise birkaç metre öteden koşarak araçlarına ulaşıyordu. Yarış başlar başlamaz sürücünün koltuğa oturup kontağı çevirmesi, debriyaja basması ve vitesi takması gerekiyordu. Geleneksel sağ tarafta kontak kullanıldığında bu işlemler sırayla yapılmak zorundaydı. Porsche mühendisleri ise basit ama etkili bir çözüm geliştirdi.

Kontağı sola taşıyarak sürücünün sol eliyle anahtarı çevirmesini, aynı anda sol ayağıyla debriyaja basmasını ve sağ eliyle vitesi takmasını mümkün kıldılar. Bu sayede birkaç saniyelik bir kazanç elde ediliyor, bu da Le Mans gibi uzun ve zorlu bir yarışta ciddi avantaj anlamına geliyordu. O dönem için bu fark, rakipler karşısında stratejik hamleydi.