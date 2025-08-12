onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Porsche Arabalarda Kontak Neden Solda Bulunur?

Porsche Arabalarda Kontak Neden Solda Bulunur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 22:53

Bir Porsche’nin direksiyonuna geçtiğinizde ilk fark edeceğiniz şey, kontak anahtarının alışıldık yerinde olmadığıdır. Çoğu otomobilde direksiyonun sağında olan kontak, Porsche’de solda yer alır. Küçük gibi görünen farkın ardında aslında hız, strateji ve köklü bir yarış geçmişi var. Yıllar önce Le Mans pistlerinde doğan bu özellik, bugün hala Porsche’nin imzası olarak devam ediyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Porsche’nin kontağı sola yerleştirmesinin nedeni, 1920’lerin ortalarında başlayan Le Mans yarışlarına dayanıyor.

Porsche’nin kontağı sola yerleştirmesinin nedeni, 1920’lerin ortalarında başlayan Le Mans yarışlarına dayanıyor.

1925’lerden itibaren bu yarışlarda araçlar pist kenarında sıralanıyor, sürücüler ise birkaç metre öteden koşarak araçlarına ulaşıyordu. Yarış başlar başlamaz sürücünün koltuğa oturup kontağı çevirmesi, debriyaja basması ve vitesi takması gerekiyordu. Geleneksel sağ tarafta kontak kullanıldığında bu işlemler sırayla yapılmak zorundaydı. Porsche mühendisleri ise basit ama etkili bir çözüm geliştirdi. 

Kontağı sola taşıyarak sürücünün sol eliyle anahtarı çevirmesini, aynı anda sol ayağıyla debriyaja basmasını ve sağ eliyle vitesi takmasını mümkün kıldılar. Bu sayede birkaç saniyelik bir kazanç elde ediliyor, bu da Le Mans gibi uzun ve zorlu bir yarışta ciddi avantaj anlamına geliyordu. O dönem için bu fark, rakipler karşısında stratejik hamleydi.

Le Mans yarış formatı artık bu şekilde başlamasa da Porsche, ince detayı korumayı tercih etti.

Le Mans yarış formatı artık bu şekilde başlamasa da Porsche, ince detayı korumayı tercih etti.

Marka, geçmişindeki her önemli ayrıntıyı bir gelenek olarak koruma anlayışına sahip. Kontağın solda olması artık performans avantajından çok Porsche’nin kimliğini yansıtan bir tasarım tercihi. Bugün çıkan en yeni modellerde bile bu detay korunuyor. 

Sürücü koltuğuna oturduğunuzda kontak anahtarını sol tarafta bulmanız, Porsche’nin tarihine selam niteliği taşıyor. Markanın tasarım anlayışında bu tür küçük ama anlamlı detaylar, sadık kullanıcıları için ayrı bir değer oluşturuyor.

Porsche, kuruluşundan bu yana spor otomobiller üretmeye odaklandı ve motorsporlarındaki varlığıyla bilindi.

Porsche, kuruluşundan bu yana spor otomobiller üretmeye odaklandı ve motorsporlarındaki varlığıyla bilindi.

Farklı şampiyona ve serilerde sayısız aracıyla boy gösteren marka, 16 kez Le Mans zaferi elde etti. Kontağın solda olması gibi küçük bir ayrıntı bile, Porsche’nin hız, işlevsellik ve gelenek konusundaki kararlılığının simgesi haline geldi. 

Geçmişte performans avantajı için tasarlanan bu özellik, bugün hala Porsche ruhunun ayrılmaz bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın