Otelden Çıkış Yapmadan Ayrılırsanız Ne Olur?

Otelden ayrılırken kartı bırakmadan çıkmak kulağa pratik gelse de bu alışkanlık beklenmedik masrafların önünü açabilir. Minibar kullanmamış olsanız bile, sensörler yanlışlıkla bir ürün aldığınızı algılayabilir. Ya da sizden önceki bir misafirin ödemesi sizin odanıza yansımış olabilir.

En sık rastlanan hatalardan biri de restoran fişlerinin yanlış oda numarasına yazılması. Tüm bu karışıklıklar, siz çoktan yoldayken kredi kartınıza yansıyabilir. Resepsiyona uğrayarak çıkış yapmanız, son faturayı kontrol etme ve varsa hataları anında düzeltme fırsatı sunar.