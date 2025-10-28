onedio
Polisler Nöbet Tutuyor, Kimse Yaklaştırılmıyor: Papa'nın Türkiye Ziyareti Öncesi İznik'te Büyük Keşif!

Dilara Bağcı Peker
28.10.2025 - 12:27

Papa 14. Leo, Kasım ayında İznik'i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Ziyaretin tarihinin belli olmasının ardından bölgede kültürel ve arkeolojik hareketlilik yaşandı. Son olarak İznik'te 400 metrekarelik dev taban mozaiği keşfedildi!

400 metrekarelik taban mozaiği özenle korunuyor, bölgeye kimse yaklaştırılmıyor ve  polis ekipleri 24 saat nöbet tutuyor!

İznik'te 400 metrekarelik dev taban mozaiği keşfedildi.

İznik'te daha önce sular altında kalan bir bazilika keşfedilmiş, bu bazilikanın Hristiyanlık tarihi açısından çok önemli olduğu belirtilmişti. Bu keşfin ardından İznik'e geleceğini açıklayan Papa Fransuva, 21 Nisan 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Papa'nın vefatının ardından ABD'li Kardinal Robert F. Prevost 27 Papalığa seçildi ve '14. Leo' ismini aldı. 14. Leo, Kasım ayında İznik'i ziyaret etmeye hazırlanıyor. 

Papa'nın ziyareti öncesinde bölgede hem kültürel hem de arkeolojik hareketlilik yaşanmaya başladı. İznik Müze Müdürlüğü özellikle 2014 yılında kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında keşfedilen Roma dönemine ait mozaik kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yapılan kazılar sonucunda, tam 400 metrekarelik dev bir taban mozaiği ortaya çıkarıldı!

Uzmanlar, bu alanın İznik kraliçesi Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceğini düşünüyor.

Dev mozaik, ilk kez görüntülendi. Uzmanların ilk değerlendirilmelerine göre bu mozaik, Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabilir. Arkeologlar, mozaiğin  hem sanatsal hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Çalışmalar hem tarihçiler hem de vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken polisler de bu alanda nöbet tutuyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
