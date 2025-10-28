Polisler Nöbet Tutuyor, Kimse Yaklaştırılmıyor: Papa'nın Türkiye Ziyareti Öncesi İznik'te Büyük Keşif!
Papa 14. Leo, Kasım ayında İznik'i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Ziyaretin tarihinin belli olmasının ardından bölgede kültürel ve arkeolojik hareketlilik yaşandı. Son olarak İznik'te 400 metrekarelik dev taban mozaiği keşfedildi!
400 metrekarelik taban mozaiği özenle korunuyor, bölgeye kimse yaklaştırılmıyor ve polis ekipleri 24 saat nöbet tutuyor!
İznik'te 400 metrekarelik dev taban mozaiği keşfedildi.
Uzmanlar, bu alanın İznik kraliçesi Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceğini düşünüyor.
