Polisler Nöbet Tutuyor, Kimse Yaklaştırılmıyor: Papa'nın Türkiye Ziyareti Öncesi İznik'te Büyük Keşif!

İznik'te daha önce sular altında kalan bir bazilika keşfedilmiş, bu bazilikanın Hristiyanlık tarihi açısından çok önemli olduğu belirtilmişti. Bu keşfin ardından İznik'e geleceğini açıklayan Papa Fransuva, 21 Nisan 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Papa'nın vefatının ardından ABD'li Kardinal Robert F. Prevost 27 Papalığa seçildi ve '14. Leo' ismini aldı. 14. Leo, Kasım ayında İznik'i ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Papa'nın ziyareti öncesinde bölgede hem kültürel hem de arkeolojik hareketlilik yaşanmaya başladı. İznik Müze Müdürlüğü özellikle 2014 yılında kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında keşfedilen Roma dönemine ait mozaik kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yapılan kazılar sonucunda, tam 400 metrekarelik dev bir taban mozaiği ortaya çıkarıldı!