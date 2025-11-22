onedio
Philips Airfryer ile En Popüler Sokak Lezzetlerini Evde Yapmanın Sırları

Elif Nur Çamurcu
22.11.2025 - 19:01

Sokak lezzetlerinin kendine has cezbedici yanları var... Artık o lezzetlere ulaşmak için dışarı çıkmanıza gerek yok! Ev konforunda da sokak lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz.

Philips Airfryer az yağ kullanarak size istediğiniz çıtırlığı sağlayabilir, etrafa koku yayılmadan sokak lezzetlerini pratik bir şekilde yaparak sağlıklı hale getirebilir. Gelin, size bu sırları açıklayalım!

1. Çıtır çıtır patates kızartmaları

Sokak lezzeti dediğimiz zaman akla gelen ilk şeylerden biri patates kızartmalarıdır. Philips Airfryer ile fazla yağ kullanmdan dışı çıtır, içi yumuşak patatesler yapabilirsiniz. Peki, nasıl?

Yapılışı: İlk olarak patatesleri önceden birkaç dakika suda bekletin ve kurutun. Daha sonra Philips Airfryer'da akıllı ekranında gösteren patates kızartma derecesini ve süresini ayarlayın.

Böylece altın sarısı patatesler sizinle olur! Üzerine baharat karışımı ekleyebilir, soslarla da süsleyebilirsiniz.

2. İçi akışkan mozzarella sticks

Sokakta favorilerden biri olan mozzarella sticks evde de yapılabilir! 

Yapılışı: Peynirleri paneleyin sonra biraz buzdolabında bekletin. Böylece dağılmalarını önlemiş olursunuz. Ardından sıcak hava ile yağsız bir şekilde pişirebilirsiniz (190°C’de 6-7 dakika). Böylece bol çıtırlı bir sonuç elde edersiniz!

Yanına acı ya da sarımsaklı sos ekleyerek lezzeti tamamlayabilirsiniz. Bence film geceleri için harika bir seçenek!

3. Balık ekmek

Balık ekmek dediğimizde aklınıza sahilin geldiğini biliyoruz. Ama Philips Airfryer sayesinde bu keyfi eve de taşıyabilirsiniz. 

Yapılışı: Balık filetolarını hafif zeytinyağı ve baharatla marine ederek Philips Airfryer'da akıllı ekranda balık pişirme için verilen süre ve dereceyi seçin. Dışı altın rengi bir dokuda olur!

Taze marul, limon ve ekmekle birleştiği zaman ortaya harika bir şey çıkar. Ayrıca eviniz balık kokmadan bu lezzete ulaşmış olursunuz!

4. Minik simit halkalar

Sabahları sokakların simit kokması... Philips Airfryer ile küçük boyutlarda siöit halkaları hazırlayabilirsiniz!

Yapılışı: Hamuru mayaladıktan sonra minik yuvarlak şekiller verin. Daha sonra üzerlerine biraz pekmez sürün ve susama bulayın. Sıcak hava ile pişirerek (170°C’de 10-12 dakika) dışı çıtır, içi yumuşak bir mini simit elde edersiniz!

İsterseniz yanına peynir ekleyebilirsiniz. Sabah kahvaltıları için harika olur!

5. Midye atıştırmalıkları

Biliyoruz... Midye dolmayı dışarıda yemenin tadı çok başka. Fakat evde ortamı oluşturarak aynı keyfi alabilirsiniz!

Yapılışı: Philips Airfryer ile midyelerin iç harcını pişirebilirsin (180°C’de 8-10 dakika). Daha sonra sevdiğin baharatları ekler ve kabuklara koyduğun pirinçlerin üzerine pişen midyeleri yerleştirirsin. 

Limonla buluştuğu anda dışarıdaki deniz havası evine dolar!

6. Kumpir

Philips Airfryer patatesleri mükemmel kıvama getirmekte harikadır! Kumpir yapmak artık pratik ve keyifli...

Yapılışı: Büyük boy patatesleri iyice yıkayın ve üzerlerinde birkaç delik açın. Philips Airfryer'da pişirin (200°C’de 40-45 dakika). Dış kabukları çıtır çıtır olur iken içi püre gibi olacak! Ardından sevdiğiniz malzemelerle doldurun: mısır, yoğurt karışımları, sebzeler...

Sıcak hava teknolojisi sayesinde patatesin kabukları çıtır, içi de yumuşacık olur. Böylece sokak kumpirini aratmaz!

7. Tost

Philips Airfryer ile tostunuzu daha yaratıcı hale getirebilirsiniz.

Yapılışı: Sandviç ya da tost ekmeklerinin arasına sucuk, peynir, mantar ya da sebze koyarak kendi sokak tostunuzu evde hazırlayabilirsiniz. Dış yüzeyi altın rengi, içi ise erimiş peynir ile dolu olana kadar pişirin (180°C’de 6-7 dakika).

Tostlar eşit ısıda pişeceği için her lokma size daha lezzetli gelir!

8. Tantuni

Tantuninin hafif yağlı dokusunu Philips Airfryer ile dengelemek çok kolay! 

Yapılışı: İnce doğranmış etleri ya da tavuk parçalarını baharatlarla harmanlayın. Daha sonra pişirin (190°C’de 9-10 dakika). Lavaş ya da ekmek arasına alıp limon sıkın.

Philips Airfryer sayesinde daha hafif ama aynı oranda lezzetli bir tantuni olur!

9. Lahmacun

Dışarıda lahmacun görmek anında acıkmamıza neden olur... Evde mini boylarda hazırlayabilirsiniz'

Yapılışı: Hamuru ince bir şekilde açıp ve kıymanızı yayarak Philips Airfryer haznesine koyarak pişirin (200°C’de 7-8 dakika). Üzerine sevdiğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. 

Çıtır çıtır olan lahmacununuzu evinizde rahatlıkla yiyebilirsiniz.

10. Falafel

Orta Doğu sokaklarının en sevdiği lezzet! Philips Airfryer'da hazırlamak hem çok kolay hem de keyifli.

Yapılışı: Nohut, yeşillik ve baharat karışımını küçük toplar haline getirerek pişirin (200°C’de 8 dakika). 

Sos olarak yoğurt karışımı ile servis edebilirsiniz!

