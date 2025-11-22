Philips Airfryer ile En Popüler Sokak Lezzetlerini Evde Yapmanın Sırları

Balık ekmek dediğimizde aklınıza sahilin geldiğini biliyoruz. Ama Philips Airfryer sayesinde bu keyfi eve de taşıyabilirsiniz.

Yapılışı: Balık filetolarını hafif zeytinyağı ve baharatla marine ederek Philips Airfryer'da akıllı ekranda balık pişirme için verilen süre ve dereceyi seçin. Dışı altın rengi bir dokuda olur!

Taze marul, limon ve ekmekle birleştiği zaman ortaya harika bir şey çıkar. Ayrıca eviniz balık kokmadan bu lezzete ulaşmış olursunuz!