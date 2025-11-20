onedio
PFDK Açıkladı: 3. Lig’de Toplam 638 Futbolcuya Bahis Cezası Verildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2025 - 14:44

Türkiye’de bahis operasyonları hakemlerden sonra futbolculara da sıçramıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3. Lig’de forma giyen ve bahis oynadığı tespit edilen toplam 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalında 3. Lig futbolcularının cezaları da belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamada, “20.11.2025 tarih ve 30 sayılı toplantısında FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki cezalar açıklandı” ifadeleri kullanıldı.

PFDK tarafından toplam 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

