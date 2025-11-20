PFDK Açıkladı: 3. Lig’de Toplam 638 Futbolcuya Bahis Cezası Verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamada, “20.11.2025 tarih ve 30 sayılı toplantısında FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki cezalar açıklandı” ifadeleri kullanıldı.

PFDK tarafından toplam 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK’nn ceza verdiği futbolcuların tam listesi için tıklayınız…