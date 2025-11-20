Kerem Aktürkoğlu'nun Başının Harry Potter Nedeniyle Derde Girmesi Goygoycuların Diline Düştü
Çıkışını Galatasaray'da yaptıktan sonra kısa süreli bir Portekiz serüveni yaşayan ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu kariyeri boyunca çok takım değiştirdi ama gol sevincini değiştirmedi. Ancak Harry Potter'ın hareketini gol sevinci olarak kullanan Aktürkoğlu'nun sevdiği kurgusal karakterle başı dertte. Warner Bros milli futbolcunun 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu aktarıldı. Olay sosyal medyada da konuşuldu.
Gol sevinci değil izinsiz kullanım.
Tepkiler şöyle;
Selçuk İnan'ın bir teknoloji şirketiyle yaşadığı süreç de hatırlatıldı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
