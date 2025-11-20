onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun Başının Harry Potter Nedeniyle Derde Girmesi Goygoycuların Diline Düştü

Kerem Aktürkoğlu'nun Başının Harry Potter Nedeniyle Derde Girmesi Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.11.2025 - 10:45

Çıkışını Galatasaray'da yaptıktan sonra kısa süreli bir Portekiz serüveni yaşayan ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu kariyeri boyunca çok takım değiştirdi ama gol sevincini değiştirmedi. Ancak Harry Potter'ın hareketini gol sevinci olarak kullanan Aktürkoğlu'nun sevdiği kurgusal karakterle başı dertte. Warner Bros milli futbolcunun 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu aktarıldı. Olay sosyal medyada da konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gol sevinci değil izinsiz kullanım.

Gol sevinci değil izinsiz kullanım.

Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında Harry Potter evrenine ait dekorlar, semboller ve müzikler kullandığı ve bunların tescilli oldukları vurgulandı.

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
twitter.com

Selçuk İnan'ın bir teknoloji şirketiyle yaşadığı süreç de hatırlatıldı.

Selçuk İnan'ın bir teknoloji şirketiyle yaşadığı süreç de hatırlatıldı.
twitter.com

Diğer tepkilere bakalım 🤔

Diğer tepkilere bakalım 🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın