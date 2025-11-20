Futbolda Bilinen İsimlerin de Yer Aldığı Büyük Bahis Operasyonu Geliyor

“TFF’nin yaptığı soruşturmayla bizim yaptığımız soruşturma tamamen farklı” diyen Gürlek “TFF’nin ceza verdiği futbolcular ve hakemlerle ilgili bizim soruşturma başlatacağımız doğru değil.” sözlerini kullandı. Cimer'e ve kendilerine gelen ihbar havuzundan bahsetti.

İnterpol ve UEFA’yla birlikte işbirliğimiz anlaşması olduklarını belirten Gürlek “İlerleyen günlerde yeni bir operasyon yapabiliriz. Futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Avrupa’da oynayan takımlarımız var.“ sözleriyle yeni bir operasyonun sinyalini verdi.