Futbolda Bilinen İsimlerin de Yer Aldığı Büyük Bahis Operasyonu Geliyor

Futbolda Bilinen İsimlerin de Yer Aldığı Büyük Bahis Operasyonu Geliyor

20.11.2025 - 12:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Spor Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam düzenledikleri basın toplantısında futbolda başlayacak yeni bir operasyonun işaretini verdi. Birçok spor yorumcusu ve hakemin ihbarlarının ve tanık beyanlarının ellerinde olduğunu söyleyen Gürlek futbolun temizlenmesini istediklerini belirtti.

“TFF’nin soruşturması tamamen farklı”

TFF’nin yaptığı soruşturmayla bizim yaptığımız soruşturma tamamen farklı” diyen Gürlek “TFF’nin ceza verdiği futbolcular ve hakemlerle ilgili bizim soruşturma başlatacağımız doğru değil.” sözlerini kullandı. Cimer'e ve kendilerine gelen ihbar havuzundan bahsetti.

İnterpol ve UEFA’yla birlikte işbirliğimiz anlaşması olduklarını belirten Gürlek “İlerleyen günlerde yeni bir operasyon yapabiliriz. Futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Avrupa’da oynayan takımlarımız var.“ sözleriyle yeni bir operasyonun sinyalini verdi.

Ayrıca sosyal medyada algı yapanlara resen soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Başsavcı Vekili Osman Sağlam “Bizim ülkemizdeki futbolcuların veya yöneticilerin yurt dışında bahis oynadığına dair kuvvetli şüphe var. Ancak araştırmalarımız sürüyor. Bilgileri toparlamaya çalışıyoruz” dedi ve kapsamlı bir operasyon olacağını duyurdu. Bilinen isimlerin de olduğunu ekledi. “6157 tane ülkemizde futbolcu var. Bu kadar insanın bahis oynamış mı oynamamış mı, oynadığını incelemek, kontrolü ve incelemesi uzun sürer.' sözleriyle operasyonun uzun sürececeğini belirtti.

Bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor

“Bir başsavcımız ve üç savcımız sadece bahis soruşturmasıyla özel olarak ilgileniyor” diyen Gürlek bir spor yorumcusunun da eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettiklerini söyledi. Operasyonun ucunun nereye giderse gitsin tamamlanacağını belirten Gürlek bir savcının da sürekli sosyal medyaya baktığını söyledi. Ayrıca ellerindeki datalarla aileleri üzerinden bahis yapanların da Payfix ve Papara datalarına göre ortaya çıkabileceğini belirtti.

