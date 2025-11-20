Futbolda Bilinen İsimlerin de Yer Aldığı Büyük Bahis Operasyonu Geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Spor Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam düzenledikleri basın toplantısında futbolda başlayacak yeni bir operasyonun işaretini verdi. Birçok spor yorumcusu ve hakemin ihbarlarının ve tanık beyanlarının ellerinde olduğunu söyleyen Gürlek futbolun temizlenmesini istediklerini belirtti.
“TFF’nin soruşturması tamamen farklı”
Ayrıca sosyal medyada algı yapanlara resen soruşturma başlatılacağı açıklandı.
Bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor
