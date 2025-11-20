onedio
Osimhen de Listede! Dünya Kupasını Evinden İzleyecek Yıldız Futbolcular

Oğuzhan Kaya
20.11.2025 - 14:38

Seneye ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası dünya futbolunun en önemli sahnelerinden biri olacak. Takım sayısının arttırıldığı ve grup formatının değiştiği kupada amaç daha çok takımın dolayısıyla daha çok oyuncunun yer almasıydı ama pek çok takım elemelerde başarısız oldu. İşte takımları Dünya Kupası'na gidemediği için United 2026'da yer alamayacak önemli isimler.

Victor Osimhen

Galatasaray'ın yıldızı Nijerya'nın Afrika elemelerinde takılması nedeniyle Dünya Kupası'nda sahne alamayacak. Osimhen'in yanısıra Ademola Lookman, Zambo Anguissa gibi bilindik isimler de kupada yok.

Dominik Szoboszlai

Liverpool'un yetenekli orta saha oyuncusunun değeri 85 milyon euro civarında ancak Macaristan'ın elemelerde başarısız olması nedeniyle Kuzey Amerika'ya gidemeyecek. Hem Liverpool hem milli takımdan arkadaşı olan Milos Kerkez de turnuvayı evinden takip edecek.

Khvicha Kvaratskhelia

Müthiş tekniğiyle Napoli'de dikkatleri üzerine çeken ve PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferinde pay sahibi olan Kvara dünyanın en yetenekli kanat oyuncuları arasında gösteriliyor. Ancak Gürcistan'ın gruplarda başarısız olması onu da sahnenin dışına itti.

Dusan Vlahovic

Juventus'un Sırp golcüsü Vlahoviç ve kariyerine Arap Yarımadasında devam eden Mitroviç de kupaya gidemeyecek yıldızlar arasında.

Diğer önemli isimler şöyle;

🇬🇳Serhou Guirassy (Gine)

🇨🇲Bryan Mbeumo, Andre Onana (Kamerun)

🇸🇮Benjamin Sesko (Slovenya)

🇨🇷Keylor Navas (Kosta Rika)

🇬🇦Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

🇯🇲 Leon Bailey (Jamaika)

