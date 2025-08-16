onedio
Patlamış Mısırları Hazırlayın: Tomatometer Listesi 2025'in En İyi Filmlerini Açıkladı!

Patlamış Mısırları Hazırlayın: Tomatometer Listesi 2025’in En İyi Filmlerini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.08.2025 - 18:53

2025 yılı sinema açısından adeta altın çağını yaşıyor. Bağımsız yapımlardan dev gişe filmlerine, animasyondan korkuya kadar geniş bir yelpazede çıkan filmler eleştirmenlerden yüksek notlar aldı. 

Sinema dünyasının nabzını tutan Tomatometer, yılın en iyi filmlerini açıkladı. Zirvede, %100 “Certified Fresh” derecesiyle dikkat çeken On Becoming a Guinea Fowl yer alırken; listede Eephus, Souleymane’s Story, Caught by the Tides, Sinners, Bridget Jones: Mad About the Boy ve 28 Years Later gibi pek çok dikkat çekici yapım da var. İşte 2025’in en iyi filmleri ve konuları…

Kaynak

Kaynak: https://editorial-rottentomatoes-com....
1. On Becoming a Guinea Fowl (Yönetmen: Rungano Nyoni)

1. On Becoming a Guinea Fowl (Yönetmen: Rungano Nyoni)

%100 “Certified Fresh” derecesi alan film gece yarısı ıssız bir yolda dayısının cesedini bulan Shula'nın etrafında şekillenir. Bu keşif, aile ritüellerinin altında yatan sırları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarır. Film, trajikomik tonuyla aile, gelenek ve nesiller arası sessizliği işler.

Başrollerde Susan Chardy, Roy Chisha, Blessings Bhamjee ve Chungu Bwalya bulunuyor.

2. Eephus (Yönetmen: Carson Lund)

2. Eephus (Yönetmen: Carson Lund)

Bir başka %100 puan alan Eephus filminde ise 1990’ların Massachusetts’inde, Adler’s Paint ve Riverdogs isimli amatör beyzbol takımları, son oyunları için bir araya gelir. Ancak bu oyun sadece bir maç değil; yakında okul yapılacak olan sahaya veda niteliğinde.

3. Souleymane's Story (Yönetmen: Boris Lojkine)

3. Souleymane’s Story (Yönetmen: Boris Lojkine)

Listenin ilk üçünde, yine %100 puan alan film, Paris sokaklarında yemek dağıtarak yaşamını sürdüren genç bir göçmen Souleymane’in, mülteci başvurusu için hazırlık sürecini işler. Göçmenlik sistemi, kimlik karmaşası ve umut arasındaki ince çizgide ilerleyen bu yolculuk, hem fiziksel hem duygusal bir kaçış gibi.

Listenin ilk 10'unun içinde dikkat çeken yüksek puanlı birçok film bulunuyor.

Listenin ilk 10'unun içinde dikkat çeken yüksek puanlı birçok film bulunuyor.

İlk 10’da yer alan diğer dikkat çekici yapımlar arasında Jia Zhangke’nin “Caught by the Tides” (%99), Joel Potrykus’un “Vulcanizadora” (%98), Sarah Friedland’ın “Familiar Touch” (%98), Çin yapımı “Black Dog” (%98), Ryan Coogler imzalı “Sinners” (%97), Brezilya yapımı “I’m Still Here” (%97) ve James Griffiths’in “The Ballad of Wallis Island” (%97) öne çıkıyor.

“Caught by the Tides”, “Vulcanizadora”, “Sinners” gibi filmler %97-99 gibi çok yüksek puanlarla listede, sinema eleştirmenlerinin “kaçırılmaması gereken yapımlar” arasında gösteriliyor.

Süper Kahramanlardan Animasyona Geniş Yelpaze!

Süper Kahramanlardan Animasyona Geniş Yelpaze!

Bu yıl ayrıca süper kahraman filmleri de tarih yazdı. Marvel’ın “Fantastic Four: First Steps” filmi %86 ile listeye girerken, DC’nin yeni evreni “Superman” %83 ile Certified Fresh onayı aldı.

Animasyon tarafında ise Netflix’in “KPop Demon Hunters” (%97), Pixar’ın “Elio” (%83) ve The Bad Guys 2 (%87) öne çıktı.

Gişe filmleri (Fantastic Four, Superman, Bridget Jones, 28 Years Later, F1 The Movie) ise popüler kitlesini  yakalamayı yeniden başardı!

Ünlü İsimlerden Sürpriz Projeler

Ünlü İsimlerden Sürpriz Projeler

2025 yılı, Hollywood’un dev isimlerini de unutmadı. Brad Pitt, Formula 1 dünyasının hız ve gerilimini ekrana taşıdığı F1 The Movie ile seyircileri nefes kesen pistlerin içine çekti ve %82 Tomatometer puanı ile iyi bir eleştirmen desteği aldı. 

Renée Zellweger, yıllar sonra yeniden hayat verdiği ikonik karakteriyle Bridget Jones: Mad About the Boy’da romantik komedi tutkusunu %89 puanla bir kez daha kanıtladı. Aksiyon ve mizahı bir araya getiren Liam Neeson’un The Naked Gun performansı %88 puan alırken, Nicolas Cage’in başrolünde olduğu psikolojik gerilim The Surfer, %84 puanla yılın dikkat çekici yapımlarından biri oldu. Bu filmler, yıldız oyuncuları bir kez daha öne çıkardı!

2025'in Öne Çıkan Diğer Filmleri:

2025’in Öne Çıkan Diğer Filmleri:

  • Black Bag – Steven Soderbergh’ten casusluk gerilimi. (%96)

  • Weapons – Zach Cregger’ın yeni korku filmi, %94 ile dikkat çekti.

  • Presence – Soderbergh’in diğer 2025 filmi, paranoyak bir psikolojik gerilim. (%88)

  • Paddington in Peru – Sevimli ayıcık Paddington’un yeni macerası. (%93)

  • The Bad Guys 2 – Aksiyon ve mizahı birleştiren animasyon devam filmi. (%87)

  • Elio (Pixar) – Uzaya yanlışlıkla insanlığın temsilcisi olarak gönderilen küçük bir çocuğun öyküsü. (%83)

  • The Surfer – Nicolas Cage’in başrolünde olduğu psikolojik gerilim. (%84)

  • Friendship – Tim Robinson ve Paul Rudd’ın dostluğu üzerine eğlenceli bir film. (%88)

  • Drop / The Friend / The Assessment – Hepsi %83 puanla listeye giren bağımsız yapımlar.

  • Unicorns – LGBTİ+ temalı bir aşk hikayesi. (%80)

  • Dog Man – Çocuk kitabından uyarlanan eğlenceli animasyon. (%81)

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
