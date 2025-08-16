Patlamış Mısırları Hazırlayın: Tomatometer Listesi 2025’in En İyi Filmlerini Açıkladı!

2025 yılı, Hollywood’un dev isimlerini de unutmadı. Brad Pitt, Formula 1 dünyasının hız ve gerilimini ekrana taşıdığı F1 The Movie ile seyircileri nefes kesen pistlerin içine çekti ve %82 Tomatometer puanı ile iyi bir eleştirmen desteği aldı.

Renée Zellweger, yıllar sonra yeniden hayat verdiği ikonik karakteriyle Bridget Jones: Mad About the Boy’da romantik komedi tutkusunu %89 puanla bir kez daha kanıtladı. Aksiyon ve mizahı bir araya getiren Liam Neeson’un The Naked Gun performansı %88 puan alırken, Nicolas Cage’in başrolünde olduğu psikolojik gerilim The Surfer, %84 puanla yılın dikkat çekici yapımlarından biri oldu. Bu filmler, yıldız oyuncuları bir kez daha öne çıkardı!