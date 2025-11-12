Pasifik Holding Halka Arzı Ne Zaman? Pasifik Holding (PAHOL) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Pasifik Holding A.Ş. halka arzı 2025 yılının en çok dikkat çeken halka arzlarından biri olmaya aday. Çok sektörlü yapısıyla yatırımcılara çeşitlilik sunan Holding'in Borsa İstanbul'da işlem gören 4 şirketi bulunuyor. Bunlar; Pasifik GYO (PSGYO), Pasifik Teknoloji (PATEK) ve Pasifik Eurasia (PASEU) hisseleri. Şimdi ise Pasifik Holding, PAHOL hisse koduyla halka arz için talep toplama süreci başladı.

Pasifik Holding Halka Arz Ne Zaman?

Pasifik Holding'in halka arzı 12,13 ve 14 Kasım olarak belirlendi. Üç gün sürecek halka arza katılım saatleri ise 09.00 ila 17.00 arasında olacak.

Pasifik Holding A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Pasifik Holding Halka Arz: Hisse Fiyatı Ne Kadar?

Hissenin halka arz fiyatı 1,50 TL olarak açıklandı. Halka açıklık oranı %20 olacak ve toplamda 4 milyar adet pay dağıtılacak.