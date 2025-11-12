onedio
Pasifik Holding Halka Arzı Ne Zaman? Pasifik Holding (PAHOL) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
12.11.2025 - 13:33

Borsa İstanbul yatırımcısının gündemine oturan 2 yeni şirket halka arz talep toplama sürecine girdi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL), 6 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ile yatırımcıların dikkatini çekti. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile sunulacak olan hisselerin fiyatları ve muhtemel lot dağılım miktarları ise merak konusu oldu. Peki, Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? Pasifik Holding halka arzı kaç lot verir? Hisse fiyatı ve detayları nelerdir? 

İşte, detaylar...

Pasifik Holding Halka Arzı Ne Zaman? Hangi Bankadan Alınır?

Pasifik Holding A.Ş. halka arzı 2025 yılının en çok dikkat çeken halka arzlarından biri olmaya aday. Çok sektörlü yapısıyla yatırımcılara çeşitlilik sunan Holding'in Borsa İstanbul'da işlem gören 4 şirketi bulunuyor. Bunlar; Pasifik GYO (PSGYO), Pasifik Teknoloji (PATEK) ve Pasifik Eurasia (PASEU) hisseleri. Şimdi ise Pasifik Holding, PAHOL hisse koduyla halka arz için talep toplama süreci başladı. 

Pasifik Holding Halka Arz Ne Zaman? 

Pasifik Holding'in halka arzı 12,13 ve 14 Kasım olarak belirlendi. Üç gün sürecek halka arza katılım saatleri ise 09.00 ila 17.00 arasında olacak. 

Pasifik Holding A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Pasifik Holding Halka Arz: Hisse Fiyatı Ne Kadar? 

Hissenin halka arz fiyatı 1,50 TL olarak açıklandı. Halka açıklık oranı %20 olacak ve toplamda 4 milyar adet pay dağıtılacak.

Pasifik Holding A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Pasifik Holding Kimin?

Pasifik Holding A.Ş., 1986 yılında kurulmuş ve geniş bir sektör yelpazesine sahip bir şirkettir. Gayrimenkul yatırımları, lojistik, teknoloji, enerji ve madencilik alanlarında 55 farklı şirketle hizmet vermektedir. Pasifik'in yolculuğu Orçay A.Ş.'nin kuruluşu ile başlamıştır. 

Pasifik Holding'in bünyesinde bulunan ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ise şu şekildedir: Next Level markalı gayrimenkul projelerini geliştiren Pasifik GYO (PSGYO),  Orçay (ORCAY), Pasifik Holding'in lojistik sektöründeki temsilcisi ve Türkiye'nin uluslararası demiryolu lojistik şirketi Pasifik Eurasia (PASEU), teknoloji alanında ise, yerli ve milli teknoloji ile Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopterini üreten Pasifik Teknoloji (PATEK)'dir. 

Pasifik Holding Kimin?

Pasifik Holding A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri: 

  • Fatih Erdoğan (Yönetim Kurulu Başkanı)

  • Abdulkerim Fırat (Yönetim Kurulu Başkanvekili)

  • Mehmet Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi)

  • F. Nusret Dur (Yönetim Kurulu Üyesi - CEO)

  • Mahmut Kutlucan (Bağımsız Üye) 

  • İrfan Güvendi (Bağımsız Üye)

  • Ercan Demirci (Bağımsız Üye)

Pasifik Holding Halka Arz Kaç Lot Verir?

Pasifik Holding A.Ş. halka arzı bireysel katılımcıya eşit dağılım yöntemi ile dağıtılacak. Şirketin halka arzına katılan yatırımcı sayısına göre, tahmini lot dağılımı ise şu şekilde olabilir: 

  • 150 Bin katılımcıya yaklaşık: 10666 Lot (15999 TL).

  • 250 Bin katılımcıya yaklaşık: 6400 Lot (9600 TL).

  • 350 Bin katılımcıya yaklaşık: 4571 Lot (6856 TL).

  • 500 Bin katılımcıya yaklaşık: 3200 Lot (4800 TL).

  • 700 Bin katılımcıya yaklaşık: 2285 Lot (3427 TL).

  • 1.1 Bin katılımcıya yaklaşık: 1454 Lot (2181 TL).

  • 1.6 Bin katılımcıya yaklaşık: 1000 Lot (1500 TL).

  • 2.2 Bin katılımcıya yaklaşık: 727 Lot (1090 TL).

Pasifik Holding (PAHOL) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: PAHOL

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye: 18.000.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye: 20.000.000.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 2.000.000.000 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 2.000.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 6 milyar TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %20

  • Katılım Endeksine uygun değidir. 

Pasifik Holding (PAHOL) Fon Kullanım Yerleri

Pasifik Holding'in KAP'ta yayımlanan izahnamesinde şirketin fon kullanım planı da yer verildi. Söz konusu izahnameye göre, Pasifik Holding fon kullanım planı şu şekildedir:

  • Yüzde 80: Yatırımlar

  • Yüzde 10: Finansal borçların ödenmesi

  • Yüzde 10: İşletme sermayesi

