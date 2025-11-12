Vakıf Faktoring Halka Arzı Ne Zaman? Vakıf Faktoring (VAKFA) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 2025 yılının en çok dikkat çeken halka arzı olmaya aday olan Vakıf Faktoring halka arz talep toplama süreci başladı. Sermaye artırımı ve ortak satışı ile halka arz edilen şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olurken toplamda 225 milyon adet pay dağıtılacak.

Vakıf Faktoring Halka Arz Ne Zaman?

Vakıf Faktoring'in halka arzı 12,13 ve 14 Kasım olarak belirlendi. Üç gün sürecek olan halka arza katılım saatleri 09.00 ila 17.00 arasında olacak.

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Varlık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Vakıf Faktoring Halka Arz: Hisse Fiyatı Ne Kadar?

Hissenin halka arz fiyatı ise 14,20 TL olarak açıklandı. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcıya 135.000.000 lot ayrıldı.