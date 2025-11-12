onedio
Vakıf Faktoring Halka Arzı Ne Zaman? Vakıf Faktoring (VAKFA) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 13:56

Borsa İstanbul yatırımcısının, Kasım ayı gündeminde 2 halka arzın talep toplama süreci yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA), 3.2 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ile yılın en çok dikkat eden halka arzı olmaya aday. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile sunulacak hisselerin fiyatları ve muhtemel lot dağılım miktarlarıysa araştırılıyor. Peki, Vakıf Faktoring halka arz katılım endeksine uygun mu? Vakıf Faktoring halka arzı kaç lot verir? VAKFA hisse fiyatı ne kadar ve halka arz detayları nelerdir? 

İşte, detaylar...

Vakıf Faktoring Halka Arzı Ne Zaman? Hangi Bankadan Alınır?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 2025 yılının en çok dikkat çeken halka arzı olmaya aday olan Vakıf Faktoring halka arz talep toplama süreci başladı. Sermaye artırımı ve ortak satışı ile halka arz edilen şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olurken toplamda 225 milyon adet pay dağıtılacak.

Vakıf Faktoring Halka Arz Ne Zaman? 

Vakıf Faktoring'in halka arzı 12,13 ve 14 Kasım olarak belirlendi. Üç gün sürecek olan halka arza katılım saatleri 09.00 ila 17.00 arasında olacak. 

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Varlık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Vakıf Faktoring Halka Arz: Hisse Fiyatı Ne Kadar? 

Hissenin halka arz fiyatı ise 14,20 TL olarak açıklandı. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcıya 135.000.000 lot ayrıldı.

Vakıf Faktoring A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Vakıf Faktoring Kimin?

Türkiye'deki faktoring sektörünün temelleri, 1990 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından atıldı. Bu öncü kuruluş, zaman içerisinde Güneş Sigorta A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., Vakıfbank Per.Öz.Sos.Güv.Vakfı ve Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş. gibi diğer önemli finans kuruluşlarıyla birleşerek gücünü daha da pekiştirdi. Bu birleşmelerin ardından, 1998 yılında Vakıf Faktoring A.Ş. kuruldu.

Peki, faktoring nedir? Faktoring, mal veya hizmet satışından doğan veya doğacak alacakların, firmalara finansman, tahsilat ve garanti hizmetleri sunan bir finansal hizmet modelidir. Faktoring, aslında bir alacak yönetimi ve ticaret finansmanıdır.

Vakıf Faktoring Kimin?

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin ortaklık yapısınana göre, T. Vakıflar Bankası T.A.O., yüzde 92,10 ortaklıkla en büyük pay sahibidir. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. yüzde 3,79, Vakıfbank Pers.Öz.Sos.Güv.Hiz.Vakfı yüzde 2,55 ve Vakıf Pazarlama San. Tic. A.Ş. ise yüzde 1,56 hissedardır.

Vakıf Faktoring Halka Arz Kaç Lot Verir?

Vakıf Faktoring A.Ş. halka arzı bireysel katılımcıya eşit dağılım yöntemi ile dağıtılacak. Şirketin halka arzı katılan yatırımcı sayısına göre, lot dağıtacak. İşte katılımcı sayısına göre olası lot adetleri: 

  • 150 Bin katılımcıya yaklaşık: 900 Lot (12780 TL).

  • 250 Bin katılımcıya yaklaşık: 540 Lot (7668 TL).

  • 350 Bin katılımcıya yaklaşık: 386 Lot (5481 TL).

  • 500 Bin katılımcıya yaklaşık: 270 Lot (3834 TL).

  • 700 Bin katılımcıya yaklaşık: 193 Lot (2740 TL).

  • 1.1 Bin katılımcıya yaklaşık: 123 Lot (1746 TL).

  • 1.6 Bin katılımcıya yaklaşık: 85 Lot (1207 TL).

  • 2.2 Bin katılımcıya yaklaşık: 61 Lot (866 TL).

Vakıf Faktoring (VAKFA) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: VAKFA

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye: 850.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye: 900.000.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 50.000.000 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 175.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 3.2 milyar TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %25

  • Katılım Endeksine uygun değidir. 

Vakıf Faktoring (VAKFA) Fon Kullanım Yerleri

Vakıf Faktoring'in KAP'ta yayımlanan izahnamesinde şirketin fon kullanım planına da yer verildi. İzahnameye göre, Vakıf Faktoring fon kullanım planı şu şekilde:

  • Yüzde 100: Faktoring işletmelerinin finansmanı.

