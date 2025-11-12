Vakıf Faktoring Halka Arzı Ne Zaman? Vakıf Faktoring (VAKFA) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Borsa İstanbul yatırımcısının, Kasım ayı gündeminde 2 halka arzın talep toplama süreci yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA), 3.2 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ile yılın en çok dikkat eden halka arzı olmaya aday. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile sunulacak hisselerin fiyatları ve muhtemel lot dağılım miktarlarıysa araştırılıyor. Peki, Vakıf Faktoring halka arz katılım endeksine uygun mu? Vakıf Faktoring halka arzı kaç lot verir? VAKFA hisse fiyatı ne kadar ve halka arz detayları nelerdir?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vakıf Faktoring Halka Arzı Ne Zaman? Hangi Bankadan Alınır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vakıf Faktoring A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Vakıf Faktoring Kimin?
Vakıf Faktoring Halka Arz Kaç Lot Verir?
Vakıf Faktoring (VAKFA) Halka Arz Bilgileri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın