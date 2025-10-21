onedio
HEKTAŞ Kimin, Ne Zaman Kuruldu ve Ortakları Kimler? HEKTAŞ Hisse Senedi Fiyatı ve Ayrıntıları

21.10.2025 - 15:30

Borsa İstanbul yatırımcılarının uzun yıllardır takip ettiği şirketler arasında HEKTAŞ Ticaret Türk Anonim Şirketi de yer alıyor. Faaliyet alanı tarım ilaçları ve veterinerlik ürün ve ilaçları olan Türkiye merkezli şirket, OYAK Yatırım iştirakıdır. Türkiye'nin en kârlı şirketleri arasında adından söz ettiren HEKTAŞ, hisse senedi fiyatları, temettü tarihleri ve hisse yorumları ile sık sık gündeme geliyor. Peki, HEKTAŞ hisse fiyatı ne? HEKTAŞ ne kadar kazandırdı?

İşte HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş. hakkında merak edilenler...

HEKTAŞ Kuruluş Süreci: HEKTAŞ Kime Ait?

HEKTAŞ, 1956 yılında beşeri ilaç üretimi ve pazarlaması için Adana'da kuruldu. 1962 yılında ise, tarım ilaçları üretimi için İstanbul Cevizli'de ilk üretim tesisini kuruldu. 

Şirket, Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından biri olan OYAK iştirakleri arasında yer alıyor. 1963 yılında HEKTAŞ'ın ortakları arasına giren OYAK, 1981 yılında yüzde 53,8 hisse ile en büyük ortak durumuna geldi. Aynı yıl HEKTAŞ hisseleri halka açıldı, 1986 yılında ise hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Sektöründe lider pozisyona gelen HEKTAŞ'ın İstanbul'daki fabrikası yeterli gelmeyince, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yüksek kapasiteli modern tesise geçildi. 

2005 yılında hayvan sağlığı, 2017 yılında ise bitki besleme ve tohum bölümleri oluşturuldu. 2022 yılında HEKTAŞ, kuraklığa dayanıklı tohum üreten Avustralya merkezli Agriventis şirketinin yüzde 51'ini satın altı.  Kısa bir süre sonra Özbekistan’daki HEKTAŞ Asia LLC şirketi için yatırımlar başladı. 2023 yılında ise 2017'de satın alınan Ferbis Tarım'ın halka arz süreci başladı.

HEKTAŞ Ortaklık Yapısı: Sermaye Dağılımı

  • Ordu Yardımlaşma Kurulu (OYAK),

  • Halka Açık

En büyük hissedar Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), HEKTAŞ'ın, %55,37'sinin sahibidir. Şirketin halka açıklık oranı ise %44,63'tür.

HEKTAŞ Hangi Sektörlerde Faaliyet Gösteriyor? HEKTAŞ Ne Üretir?

HEKTAŞ, 'Akıllı tarımın öncüsü' sloganıyla tarımsal üretimde faaliyet gösteriyor. 

HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş. bünyesinde; herbisitler, fungisitler, yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyiciler, fumigantlar, organik çiftçilik ürünleri, zirai ve ev insektisitleri, antibakteriyel ve antiparazitik ilaçlar, vitaminler ve hormonlar dahil kimyasal tarım ürünleri ve veteriner ürünleri üretmektedir.

HEKTAŞ Dünyada Kaçıncı Sırada?

OYAK Tarım Hayvanlılık Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, geçtiğimiz yıllarda yapılan İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 80 basamak birden yükseldi ve 382'nci sıraya yerleşti. Şirket, kârlılıkta da 25 basamak yükselerek Türkiye'nin en kârlı 114'üncü şirketi oldu. Fortune 500 listesinde de yer alan HEKTAŞ, yatırımcıların dikkatini çekti.

HEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri

  • Omsan Lojistik A.Ş. Temsilcisi: Turan EROL, Yönetim Kurulu Başkanı

  • Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Temsilcisi: Hüseyin Fazıl ORAL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  • OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi: Volkan ÜNLÜEL, Yönetim Kurulu Üyesi

  • OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi: Ferhat BAĞLARLIOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi

  • OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. Temsilcisi: Erhan AKGÜL Yönetim Kurulu Üyesi

  • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ

  • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurtuluş Bedri VAROĞLU

  • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Dertli ERKER

  • HEKTAŞ Genel Müdürü ise Enis Emre TERZİ

HEKTAŞ Hisse: HEKTAŞ Hisse Fiyatı

HEKTAŞ hissesi 21 Ekim 2025 Salı günü 3,280 TL civarında işlem görüyor. HEKTAŞ hisselerinin yıl içindeki en yüksek ve en düşük fiyatları ise şu şekilde: 

  • En Düşük 12 Ay: 2,830 TL 

  • En Yüksek 12 Ay: 5,20 TL

Ayrıca bugün itibarıyla HEKTAŞ piyasa değeri (TL) 27.40B.

HEKTAŞ için 12 aylık ortalama fiyat hedefi 4,30 TL'dir.

HEKTAŞ hissesinin bir yıllık değişimi yaklaşık olarak %14,85 

HEKTAŞ Hisse Kodu Nedir?

Borsa yatırımcılarının merak ettiği bir diğer konu ise HEKTAŞ Hisse Kodu oluyor. HEKTAŞ hisseleri 'HEKTS' kodu ile işlem görüyor.

HEKTAŞ Senet Ayrıntıları: Piyasa Değeri, Net Kârı ve Senet Sayısı

  • Ödenmiş sermaye: 8.430.000.000 TL

  • Senet sayısı: ödenmiş sermaye bazında 8.430.000.000 adet (1 TL nominal değerli hisse var ise)

  • Net dönem karı/zararı: yaklaşık -1.244.199.871 TL zarar

