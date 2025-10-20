onedio
TÜPRAŞ Kimin, Ne İş Yapar? TÜPRAŞ Hisse Senedi Fiyatı ve Ayrıntıları

TÜPRAŞ Kimin, Ne İş Yapar? TÜPRAŞ Hisse Senedi Fiyatı ve Ayrıntıları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 12:15

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği şirketlerin arasında TÜPRAŞ da yer alıyor. Borsada TUPRS koduyla işlem gören TÜPRAŞ, Türkiye'nin lider sanayi kuruluşu olarak karşımıza çıkıyor. Akaryakıt talebinde 2025 yılında önemli bir düşüş öngörülmediği ve TÜPRAŞ'ın defansif bir seçim olarak öne çıktığı aktarılıyor. Uzman isimler, en ok TÜPRAŞ hisselerine dair yorumlarını paylaşıyor. 

Peki, TÜPRAŞ hisse fiyatı ne? TUPRS ne kadar kazandırdı?

TÜPRAŞ Kimin?

TÜPRAŞ Kimin?

TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri) 1983'te Batmanİzmir, İzmit ve Kırıkkale'deki devlete ait 4 petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle çatı şirket olarak kuruldu. 2006 yılında ise özelleştirilerek Koç Holding'e devredildi. 

TÜPRAŞ Ne İş Yapar?

TÜPRAŞ, akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretir. Tüpraş, yıllık 28,1 milyon tonluk rafinaj kapasitesinin yanısıra %79,98'ine sahip olduğu DİTAŞ, %40 iştiraki olan Opet Petrolcülük A.Ş. ile birlikte yarattığı katma değer ile Türkiye'nin lider sanayi kuruluşudur.

TÜPRAŞ Yönetiminde Kimler Var?

  • Koç Holding Anonim Şirketi 6.35

  • Enerji Yatırımları Aş 46.4

  • Diğer 47.25

TÜPRAŞ Hisse Yorum

TÜPRAŞ Hisse Yorum

İş Yatırım'ın 20 Ekim 2025 tarihli raporundan alınan ifadelere aşağıda yer verilmiştir:

'2024 yılında rafineri marjları önemli ölçüde normalleşme gösterse de, sektörde arz tarafındaki sorunlar devam ettiği sürece marjların pandemi öncesi ortalamaların üzerinde kalmasını bekliyoruz. Büyük bakımlarını tamamlayan ve Akdeniz’in en yüksek kompleksiteye sahip rafineri şirketleri arasında yer alan Tüpraş, rafineri sektöründeki kapasite artışı yatırımlarının yavaşlayacağı önümüzdeki yıllarda arz tarafında yaşanabilecek ilave şoklardan yararlanmak için iyi bir konumlanmaya sahip.'

Öte yandan 17 Ekim tarihli başka bir raporda ise şu ifadeler yer verilmşitir: 

'Ağır-hafif ham petrol fiyat makasındaki daralmaya rağmen ürün marjlarındaki artış nedeniyle operasyonel performansta çeyreklik bazda iyileşme.'

TÜPRAŞ Hisse: TÜPRAŞ Hisse Fiyatı

TÜPRAŞ Hisse: TÜPRAŞ Hisse Fiyatı

Tüpraş hissesi 20 Ekim 2025 Pazartesi günü 173,10 TL civarında işlem görüyor. 

Bugün itibarıyla Tüpraş piyasa değeri 337,57B.

Tüpraş için 12 aylık ortalama fiyat hedefi TRY217.44615'dir.

Tüpraş hissesinin bir yıllık değişimi yüzde 19,45.

TÜPRAŞ Hisse Kodu Nedir?

TÜPRAŞ'ın hisse senedi kodu TUPRS'dir. Bu kod Borsa İstanbul üzerinde işlem gören TÜPRAŞ hisse senetlerini tanımlamak için kullanılır.

