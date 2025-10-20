Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse: THY Hisse Fiyatı

Halk Yatırım, 16 Ekim'de havacılık sektörüne yönelik değerlendirme raporunu paylaştı. Raporda THYAO için hedef fiyat da yer aldı.

2025 Eylül ayında THY'nin toplam yolcu sayısı 19.98 milyona ulaştı. Yıllık bazda %9.4 artış gerçekleşti. Dış hat yolcu sayısı ise 15.2 milyon olarak kaydedilerek yıllık bazda %7.4 oldu. İç hat yolcu sayısı %16.2 artış görerek 4.77 milyona yükseldi. 2025 Ocak-Eylül döneminde toplam yolcu sayısı 149 milyon olarak kaydedildi.

Halk Yatırım'ın değerlendirmesinde THYAO'nun Eylül ayı verileri 'pozitif' olarak nitelendirildi. Türk Hava Yolları hisseleri için 12 aylık hedef fiyat 463 TL olarak vurgulanırken tavsiye 'Al' olarak korundu.