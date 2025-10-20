onedio
Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse: THY Hisse Fiyatı

Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse: THY Hisse Fiyatı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.10.2025 - 11:12

Borsa yatırımcılarını en çok ilgilendiren şirketlerin ilk sıralarında Türk Hava Yolları (THY) hisseleri geliyor. Borsada THYAO koduyla işlem gören Türk Hava Yolları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Havacılık sektörünün risklerine rağmen büyüme potansiyelini koruyan THY hissesi, son dönemde istikrarlı performans gösteriyor. Peki, THY hisse fiyatı ne? THYAO ne kadar kazandırdı?

Türk Hava Yolları'nın Yönetimi Kimde?

Türk Hava Yolları'nın Yönetimi Kimde?

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları'nın yüzde 49'u Türkiye Varlık Fonu'nda bulunuyor. THY'nin filosunda 200 uçak yer alıyor. Star Alliance üyesi olan şirket, 217 rotaya hizmet veriyor.

THY yönetiminde kimler var?

Bilal Ekşi, THY'nin genel müdürüdür. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Bolat'tır. Diğer yönetim kurulu üyeleri şöyle:

Yönetim kurulunda yer alan isimler Ahmet Bolat, Şekib Avdagiç, Bilal Ekşi, Murat Şeker, Melih Şükrü Ecertaş, Ramazan Sarı, Mecit Eş, Özgül Özkan Yavuz ve Gülden Nacar'dır.

Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse Yorumu:

Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse Yorumu:

Halk Yatırım, 16 Ekim'de havacılık sektörüne yönelik değerlendirme raporunu paylaştı. Raporda THYAO için hedef fiyat da yer aldı.

2025 Eylül ayında THY'nin toplam yolcu sayısı 19.98 milyona ulaştı. Yıllık bazda %9.4 artış gerçekleşti. Dış hat yolcu sayısı ise 15.2 milyon olarak kaydedilerek yıllık bazda %7.4 oldu. İç hat yolcu sayısı %16.2 artış görerek 4.77 milyona yükseldi. 2025 Ocak-Eylül döneminde toplam yolcu sayısı 149 milyon olarak kaydedildi.

Halk Yatırım'ın değerlendirmesinde THYAO'nun Eylül ayı verileri 'pozitif' olarak nitelendirildi. Türk Hava Yolları hisseleri için 12 aylık hedef fiyat 463 TL olarak vurgulanırken tavsiye 'Al' olarak korundu.

Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse: THY Hisse Fiyatı

Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse: THY Hisse Fiyatı

THY hissesi 20 Ekim 2025 Pazartesi günü 292 TL civarında işlem görüyor. THYAO 52 haftalık zirvesine yakın seyrederken yatırımcılar küresel ekonomik risklere rağmen marka değerine dikkat çekiyor. 

THY hissesinin günlük değişimi %-0,51

Gün ici en yüksek 294,75’i gören THYAO’nun yıllık değişimi %10,86

Geçmişte 250 TL’nin altına düşen THYAO 340 liralara kadar çıktı. 

Ancak hava yolu sektörü yatırımcılar için risk barındırabiliyor. Özellikle maliyet, yakıt, küresel durum, döviz gibi parametreler göz önünde tutulmalı.

Türk Hava Yolları-THYAO Hisse Kodu Nedir?

Türk Hava Yolları A.O.'nın hisse senedi kodu THYAO'dur. Bu kod Borsa İstanbul üzerinde işlem gören Türk Hava Yolları hisse senetlerini tanımlamak için kullanılıyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
