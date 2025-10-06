Partnerinle Hangi Sitcom’u İzlemelisiniz?

Aynı zamanda hem çok yakın arkadaş hem de birbirini çok seven iki insansınız! Bu durum da sizi oldukça özel kılıyor. Gündelik hayatınızda birbirinize karşı çok rahat davranıyorsunuz. Sizin tek sorununuz hangi pizzayı sipariş edeceğinize bir türlü karar verememeniz... Bu ilişkinin en belirgin özelliği komiklik ama aynı zamanda birbirinizin gözlerinin içine bakarak partnerinin ne düşündüğünü şıp diye anlayabilecek kadar da derin. Bu özelliklere göre de siz kesinlikle sitcom olarak Friends izlemelisiniz.