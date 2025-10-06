Partnerinle Hangi Sitcom’u İzlemelisiniz?
Sevdiğin biriyle vakit geçirmenin en güzel yollarından biri de dizi izlemek! Hele ki o dizi bir sitcomsa... Dünyadan uzaklaşmanın ve partnerinizle ortak bir an yaşamanın da harika bir yolu. Bu testte de size harika bir sitcom öneriyoruz! Testi hemen çözün. 🥳
1. Cinsiyetini seç!
2. Beraber dizi izlerken problem genelde ne olur?
3. Birlikte olduğunuzda zaman nasıl geçiyor?
4. Partnerin ve senin için "aşk" ne demek?
5. Birlikte dizi izlemeyi sever misiniz?
6. İlişkiniz dizi sahnesi olsa, nasıl başlardı?
7. Partnerinle aynı anda sessiz kaldığınızda sonu nasıl biter?
8. Partnerin sana sürpriz yapıyor ama plan çok saçma. Nasıl tepki verirsin?
9. Son olarak, partnerinle senin en güçlü yanın nedir?
Friends
How I Met Your Mother
The Office
Brooklyn Nine-Nine
