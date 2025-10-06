onedio
Partnerinle Hangi Sitcom’u İzlemelisiniz?

Partnerinle Hangi Sitcom'u İzlemelisiniz?

Aslı Uysal
06.10.2025 - 23:49

Sevdiğin biriyle vakit geçirmenin en güzel yollarından biri de dizi izlemek! Hele ki o dizi bir sitcomsa... Dünyadan uzaklaşmanın ve partnerinizle ortak bir an yaşamanın da harika bir yolu. Bu testte de size harika bir sitcom öneriyoruz! Testi hemen çözün. 🥳

1. Cinsiyetini seç!

2. Beraber dizi izlerken problem genelde ne olur?

3. Birlikte olduğunuzda zaman nasıl geçiyor?

4. Partnerin ve senin için "aşk" ne demek?

5. Birlikte dizi izlemeyi sever misiniz?

6. İlişkiniz dizi sahnesi olsa, nasıl başlardı?

7. Partnerinle aynı anda sessiz kaldığınızda sonu nasıl biter?

8. Partnerin sana sürpriz yapıyor ama plan çok saçma. Nasıl tepki verirsin?

9. Son olarak, partnerinle senin en güçlü yanın nedir?

Friends

Aynı zamanda hem çok yakın arkadaş hem de birbirini çok seven iki insansınız! Bu durum da sizi oldukça özel kılıyor. Gündelik hayatınızda birbirinize karşı çok rahat davranıyorsunuz. Sizin tek sorununuz hangi pizzayı sipariş edeceğinize bir türlü karar verememeniz... Bu ilişkinin en belirgin özelliği komiklik ama aynı zamanda birbirinizin gözlerinin içine bakarak partnerinin ne düşündüğünü şıp diye anlayabilecek kadar da derin. Bu özelliklere göre de siz kesinlikle sitcom olarak Friends izlemelisiniz.

How I Met Your Mother

Sizin ilişkiniz sıradanlıktan oldukça uzak ve klişeleri de elinizin tersiyle bir kenara atıyorsunuz. Tanışmanız, ilk buluşmanız, birlikte yaşadığınız küçük krizler bile destan olacak kadar özel. İlişkinizde her türlü duyguya yer var ve bu yüzden asla sıkılmıyorsunuz! Birbirinizi çok iyi tanısanız bile hala yeni bir şeyler keşfettiğinizde oldukça şaşırıyorsunuz. Uzun lafı kısası, size çok tanıdık gelecek bir hikayeyi izlemek için rotanızı How I Met Your Mother'a çevirin.

The Office

Sizin belki destan olacak bir hikâyeniz yok ama aşkınız var ya işte o kesinlikle 10 sezonluk bir sitcom olur! Siz aslında çok ayrı dünyalardan insanlar olsanız bile yan yana geldiğinizde harika bir şekilde uyum sağlıyorsunuz ve görenler bile oldukça şaşırıyor. Yaşadığınız her an plansız, spontane anlardan oluşuyor ama siz her anı ilişkinize uydurmayı başarıyorsunuz. Birbirinizin saçmalıklarına her daim uyum sağladığınız için size buna benzer bir hikaye önerelim: The Office.

Brooklyn Nine-Nine

Sizin ilişkiniz ortaklaşa yürütülen bir gemi gibi! Birlikteyken sürekli yeni şeyler planlıyor ve maceradan maceraya koşmaya bayılıyorsunuz! Dışarıdan bakan biri ne yaptığınızı anlamasa bile, siz ikiniz o kadar uyumlusunuz ki, her hareketinizle dikkat çekiyorsunuz. Ne yaşarsanız yaşayın, birbirinizi olduğunuz gibi kabulleniyorsunuz ve her koşulda destek veriyorsunuz. Sizin aşkınız sessiz sakin değil, aksiyon dolu! Bu yüzden bir çırpıda Brooklyn Nine-Nine izlemeniz için bir işaret olsun.

Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
