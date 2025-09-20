Partnerinle Aynı Eve Çıkmadan Önce Konuşmanız Gereken 10 Şey

Sen her hafta çarşaf değiştirmeden rahat edemiyorsun o ise ayda bir çamaşır yıkamayı yeterli buluyorsa bu durum zamanla sorun oluşturabilir. Hijyen algınızın birbirine yakın olması önemli. Bundan dolayı odaların ne sıklıkta temizleneceği, ya da çamaşırların nasıl ve ne zaman atılacağı gibi detayları konuşmanızda fayda var.