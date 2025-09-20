Partnerinle Aynı Eve Çıkmadan Önce Konuşmanız Gereken 10 Şey
Aynı evi paylaşmak gerçekten de ilişkiyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Romantik anlar kadar sorumluluklar da devreye girdiği bu büyük adımı atmadan önce bazı konuları açık açık konuşmak, hem olası çatışmaların önüne geçmek hem de birlikte yaşamayı çok daha keyifli hale getirmek için önemli. İşte partnerinle birlikte eve taşınmadan önce mutlaka konuşmanız gereken 10 önemli konu!
1. Kira ve faturalar kimden çıkacak, nasıl bölüşülecek?
2. Yemek düzeni nasıl olacak?
3. Evcil hayvan varsa bakım ve sorumluluk nasıl paylaşılacak?
4. İş/uyku düzenleriniz birbirine uyuyor mu?
5. Kıskançlık, özgürlük ve arkadaş ortamı dengesini kurmak şart!
6. Temel hijyen ve temizlik beklentileri aynı mı?
7. Mutfak kullanımı ve market alışverişi nasıl yapılacak?
8. Gelecek planlarınız birbiriyle örtüşüyor mu?
9. Kişisel alan ve zaman ihtiyacı nasıl karşılanacak?
10. Misafir ağırlama nasıl olacak?
