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Partneriniz Sizin Rakibiniz Değil: İlişkilerde Güç Savaşına 10 Örnek

etiket Partneriniz Sizin Rakibiniz Değil: İlişkilerde Güç Savaşına 10 Örnek

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 22:01

İlişkilerde güç savaşı, partnerler arasında kontrol, üstünlük veya hakimiyet için yaşanan çatışmaları ifade eder.

Bu durum, ilişkide sağlıklı iletişim ve uyum yerine, rekabet ve çatışmaya yol açabilir. İşte ilişkilerde görülebilen 10 güç savaşı örneği.

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1. Karar alma süreci.

1. Karar alma süreci.

Bir partnerin diğerinden daha fazla karar alma gücüne sahip olması veya tüm kararları tek başına alması..

2. Mali durum kontrolü.

2. Mali durum kontrolü.

Gelirin kontrolü, harcama alışkanlıkları veya parayla ilgili kararlarda bir partnerin diğerine üstünlük kurması.

3. Duygusal manipülasyon.

3. Duygusal manipülasyon.

Bir partnerin diğerini duygusal olarak manipüle etmeye çalışması, duygusal baskı uygulaması veya duygusal tepkileri kullanarak kontrol etmeye çalışması.

4. Sürekli eleştiri.

4. Sürekli eleştiri.

Bir partnerin diğerini sürekli eleştirmesi, aşağılama veya aşırı eleştirilerle üstünlük kurma girişimleri.

5. İletişim engellemeleri.

5. İletişim engellemeleri.

Bilinçli olarak iletişimi engellemek, konuşmaktan kaçınmak veya iletişimi kesmek suretiyle güç savaşına girmek.

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6. Sessizliğe alma taktikleri.

6. Sessizliğe alma taktikleri.

Tartışma anlarında bir partnerin sessizliği tercih etmesi ve diğerini cezalandırır gibi soğuk davranarak üstünlük gösterme çabaları.

7. Manipülatif davranışlar.

7. Manipülatif davranışlar.

Bir partnerin, diğerini kendi isteklerini gerçekleştirmek için manipüle etmeye çalışması veya oyunlar oynaması.

8. İlgi ve ilgi göstermeme.

8. İlgi ve ilgi göstermeme.

Bir partnerin diğerine ilgi göstermeme, onun ihtiyaçlarına kayıtsızlık veya duygusal desteği esirgeme suretiyle üstünlük kurma çabaları.

9. Sürekli rekabet.

9. Sürekli rekabet.

Her konuda sürekli bir rekabet içinde olmak, kimin daha fazla başarılı veya üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmak.

10. Bağımsızlığın engellenmesi.

10. Bağımsızlığın engellenmesi.

Bir partnerin diğerinin bağımsızlığını, özgürlüğünü veya kişisel hedeflerini engellemeye çalışması veya onu kontrol altında tutmaya çalışması.

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