Partneriniz Sizin Rakibiniz Değil: İlişkilerde Güç Savaşına 10 Örnek
Partneriniz Sizin Rakibiniz Değil: İlişkilerde Güç Savaşına 10 Örnek
İlişkilerde güç savaşı, partnerler arasında kontrol, üstünlük veya hakimiyet için yaşanan çatışmaları ifade eder.
Bu durum, ilişkide sağlıklı iletişim ve uyum yerine, rekabet ve çatışmaya yol açabilir. İşte ilişkilerde görülebilen 10 güç savaşı örneği.
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1. Karar alma süreci.
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2. Mali durum kontrolü.
3. Duygusal manipülasyon.
4. Sürekli eleştiri.
5. İletişim engellemeleri.
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