Papara Hesabındaki Paralar İade Edilecek mi? Papara'dan Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2025 - 20:24

Merkez Bankası, Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti. Papara kullanıcıları hesaptaki paralarına ne olacağını merak ediyor. Papara'dan müşteriler için açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada paraların iade edileceği belirtildi. Açıklamada, 'Tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz' dedi.

Papara kapandı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Merkez Bankası'nın kararında Papara’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin kaldırıldığı dile getirildi. Şirketin Türkiye genelindeki faaliyetleri durduruldu.

Papara hesabındaki paralar ne olacak?

Papara müşterileri 'Hesabımdaki paralar ne olacak?' sorusunu araştırmaya başladı. X kullanıcıları sosyal medyada tepkilerini dile getirirken Papara'dan açıklama geldi. Papara'nın açıklaması şöyle:

'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz. 

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz.'

