Papara Hesabındaki Paralar İade Edilecek mi? Papara'dan Açıklama Geldi
Merkez Bankası, Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti. Papara kullanıcıları hesaptaki paralarına ne olacağını merak ediyor. Papara'dan müşteriler için açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada paraların iade edileceği belirtildi. Açıklamada, 'Tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz' dedi.
Papara kapandı mı?
Papara hesabındaki paralar ne olacak?
