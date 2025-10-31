onedio
Faaliyet İzni İptal Edilen Papara'dan Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
31.10.2025 - 11:49

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyeti izninin, ilgili kanun hükümlerine aykırılık nedeniyle sonlandırıldığını bilmişti. 30 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Papara’nın, Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin yetkisi sona ermiş oldu.

Papara'dan durumla ilgili resmi açıklama geldi.

Papara’nın faaliyet izinlerine ilişkin olarak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar kamuoyuna yansımıştır.

Papara olarak söz konusu kararı ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriyor, kullanıcılarımızın haklarının korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları titizlikle atıyoruz.

Elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Bu düzenleme, diğer grup şirketlerimizi kapsamamakta olup; Papara Menkul Değerler A.Ş. ile Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. hizmetlerini sürdürmektedir.

Sürece dair gelişmeler, resmi iletişim kanallarımız üzerinden şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir.

Papara'ya ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında şirkete kayyum atanmış, 27 Mayıs'ta şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği iddia edilmişti.

