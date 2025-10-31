Faaliyet İzni İptal Edilen Papara'dan Açıklama Geldi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyeti izninin, ilgili kanun hükümlerine aykırılık nedeniyle sonlandırıldığını bilmişti. 30 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Papara’nın, Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin yetkisi sona ermiş oldu.
Papara'dan durumla ilgili resmi açıklama geldi.
Papara'ya ne olmuştu?
