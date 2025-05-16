Papara’dan 19 Mayıs’a Özel Film: “Bize Bir Gelecek Bırakıldı”

106 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği 19 Mayıs ruhunu sahiplenen film, Gençlik Departmanı’nın yakında hayata geçireceği projelere de umut dolu bir gönderme yapıyor.

Film şu soruyla başlıyor: “Daha kaç genç gidecek?” Bu soruya, Papara Gençlik Elçileri hep birlikte yanıt veriyor: “Gitmeyeceğiz! Gitsek bile daha güçlü dönüp, hayallerimizi burada gerçekleştireceğiz. Hem o gitmedi, biz neden gidelim? Bize sadece bir geçmiş değil, bir gelecek bırakıldı.”

Kreatif süreçleri Papara Pazarlama Ekibi tarafından yürütülen filmin prodüksiyonu Panda Film imzası taşıyor.

“Gençlerin yalnızca fikirlerini değil, iradelerini de destekliyoruz.”

Papara Kurucusu ve CEO’su Ahmed F. Karslı, Papara Gençlik Departmanı’nın kuruluş amacını şu sözlerle anlattı: “Mustafa Kemal Atatürk’ün 106 yıl önce gençliğe duyduğu güven, bugün hala en büyük ilham kaynağımız. Gençler sadece geleceğin değil, bugünün de en büyük dönüştürücü gücü. Biz Papara’da gençlere yalnızca fikirlerini ifade edecek alanlar açmakla kalmıyor, aynı zamanda bu fikirlerini hayata geçirme cesaretlerini, kararlılıklarını ve iradelerini de sonuna kadar destekliyoruz. Gençlik Departmanı’nı da tam olarak bu inançla kurduk” dedi.

Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu ise “Papara olarak, gençlere umut ve fırsat veren bir marka olma vizyonuyla çalışıyoruz. Bu filmle hem onların sesine kulak verdik hem de gençliğe olan güvenimizi bir kez daha yürekten vurguladık.” dedi.