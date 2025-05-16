Papara’dan 19 Mayıs’a Özel Film: “Bize Bir Gelecek Bırakıldı”
Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, gençlere umut vermek ve gençlerin sorunlarına yine gençlerle birlikte çözüm üretmek amacıyla kurduğu Gençlik Departmanı ile 19 Mayıs’a özel anlamlı bir filme imza attı. Papara Gençlik Elçileri’nin rol aldığı film, gençlere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerine güçlü bir şekilde vurgu yapıyor.
TÜİK verilerine göre, 2019-2023 yılları arasında yurt dışına göç eden gençlerin sayısı 75 bini geçti. Gelecek hayalleri, kariyer beklentileri ve özgürlük arayışı, gençleri başka ülkelere yönlendiriyor. Papara ise bu tabloya kayıtsız kalmayarak, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Gençlik Departmanı ile gençlerin sesi olmaya devam ediyor. Papara’nın gençlik vizyonunun temel taşlarından biri olan bu yapıda, altı üniversite öğrencisi “Gençlik Elçisi” olarak aktif rol alıyor. Sosyal fayda odaklı projeler yürüten Papara Gençlik Elçileri, bu kez 19 Mayıs’a özel hazırlanan kampanya filmi için kamera karşısına geçti.
“Gitmeyeceğiz… Gitsek bile daha güçlü geri dönüp, hayallerimizi burada gerçekleştireceğiz.”
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