Atatürk’ün Yarım Kalan Mirası! Mustafa Kemal Atatürk’ün Tasarladığı Proje: İdeal Cumhuriyet Köyü

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1930'lu yıllarda geliştirilen 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi, sadece bir mimari çizim olmanın ötesinde, toplumsal bir kalkınma modeli olarak tarihsel önemini koruyor. Danimarka’nın Brøndby Garden City modeline benzerliğiyle de sık sık gündeme gelen bu tasarım, köylünün kendi kendine yetebildiği, modern imkanlarla donatılmış bir yaşam alanı kurguluyor. Projenin temel yapısı, dairesel bir merkezden çevreye doğru yayılan ışınsal yollardan oluşuyor. Merkezin tam ortasında yer alan meydan; okul, hastane, tarım enstitüsü ve spor alanları gibi temel kamu hizmetlerini barındırırken, evler ve tarım arazileri bu merkezin çevresinde sistematik bir düzende sıralanıyor.

Merkeze insanı ve üretimi koyan bu dairesel yerleşim planı, eğitimden sağlığa her türlü imkânın köylünün ayağına götürülmesini amaçlıyordu. İşte tüm detaylarıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından geliştirilen 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi…