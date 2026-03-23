Atatürk’ün Yarım Kalan Mirası! Mustafa Kemal Atatürk’ün Tasarladığı Proje: İdeal Cumhuriyet Köyü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2026 - 11:27

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1930'lu yıllarda geliştirilen 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi, sadece bir mimari çizim olmanın ötesinde, toplumsal bir kalkınma modeli olarak tarihsel önemini koruyor. Danimarka’nın Brøndby Garden City modeline benzerliğiyle de sık sık gündeme gelen bu tasarım, köylünün kendi kendine yetebildiği, modern imkanlarla donatılmış bir yaşam alanı kurguluyor. Projenin temel yapısı, dairesel bir merkezden çevreye doğru yayılan ışınsal yollardan oluşuyor. Merkezin tam ortasında yer alan meydan; okul, hastane, tarım enstitüsü ve spor alanları gibi temel kamu hizmetlerini barındırırken, evler ve tarım arazileri bu merkezin çevresinde sistematik bir düzende sıralanıyor.

Merkeze insanı ve üretimi koyan bu dairesel yerleşim planı, eğitimden sağlığa her türlü imkânın köylünün ayağına götürülmesini amaçlıyordu. İşte tüm detaylarıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından geliştirilen 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi…

Kaynak: https://peyzax.com/ataturkun-cilgin-p...
Karşınızda İdeal Cumhuriyet Köyü!

“Köylü milletin efendisidir” diyen Atatürk, Türkiye’nin “tabandan kalkınması” için 1937 yılında İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi’ni hazırlamıştır. Atatürk’ün üzerinde çalışarak uygulanmasını istediği bu proje, Afet İnan’ın “Devletçilik İlkesi” ve “Cumhuriyetin Ellinci Yılı İçin Köylerimiz” adlı kitaplarında yer almıştır. 

Afet İnan, aslını TTK’ya bağışladığı, Atatürk’ün “İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi”nin belgesini, Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik’ten aldığını ve Atatürk’ün bu projeyi onaylayıp geliştirerek uygulanmasını istediğini belirtmiştir.

Afet İnan, Cumhuriyet’in 50. yılı nedeniyle 1970’lerde tekrar gündeme gelen projenin hayata geçirilmesi için Bayındırlık Bakanlığı ve valilere mektuplar göndermiştir.

Afet İnan ve Mustafa Kemal Atatürk.

70’li yıllarda bu projenin hayata geçirilmesi için “çalışma atölyeleri” bile kuran Afet İnan, finansman sorununun çözülmesi için Meclis’e yasa tasarısı sunulmasına da önayak olmuştur. Ancak proje bir türlü hayata geçirilememiştir. İşte bir zamanlar Başbakan Bülent Ecevit’in “Köykent” ve MHP’nin ‘Tarımkent” projelerinin esin kaynağı Atatürk’ün bu ‘İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi’dir.

Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi’nin amacı “çağdaş” ve “çevreci” bir köy yaratmaktır.

İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi, daire yerleşim planına sahiptir. Daire planın tam merkezindeki küçük dairenin etrafına, gittikçe genişleyen dört daire eklenmiştir. Plan, bu yönüyle ilk bakışta bir “dart tahtasını” andırmaktadır. Merkezden çevreye doğru helezonik bir biçimde gittikçe genişleyen dört parçalı köy planı, merkezden dışa doğru 6 yolla bölünmüştür.

Aslı Türk Tarih Kurumu’nda muhafaza edilen “İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi”nde okul, cami, köy konağı, sağlık ocağı, otel–han, çocuk bahçesi ve fabrika dahil toplam 43 yapı bulunmaktadır. Plana göre köyün orta yerine yapılacak ‘anıt’ın etrafında sosyal tesisler, terzi, bakkal, berber gibi mekanlar yer alacaktır.

Planın tam merkezinde bir “anıt” vardır. Merkezin hemen sağına “Köy Meydanı” yerleştirilmiştir. Köy Meydanı’nda ise “Köy Parkı” ve “Çocuk Bahçesi” vardır. Köy Parkının ve Çocuk Bahçesinin çevresinde ise oyun yeri, telefon, itfaiye, çeşme, havuz ve tuvalet göze çarpmaktadır. Planın sağında, en dış çemberden dışa doğru açılan alanda çok geniş bir koruluk vardır. Koruluğun sonundaki çayın kenarında kuzeyde değirmenler, güneyde ise “yaş ve kuru yonca ile hayvan pancar tarlası” görülmektedir. Planın sağ üst köşesinde “Hayvan Mezarlığı” , sol üst köşesinde ise “Asri mezarlık” vardır. Planın yine sol üst köşesinde “Kireç ve taş ocakları”na yer verilmiştir.

Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü’nde yer alan kurumlar, yapılar ve alanlar şunlardır:

1. Okul ve Tatbikat Bahçesi,

2. Öğretmen Evi,

3. Halk Odası (CHP Kurağı)

4. Köy Konağı,

5. Konuk Odası,

6. Okuma Odası,

7. Konferans Salonu,

8. Otel Han,

9. Çocuk Bahçesi,

10. Köy Parkı,

11. Telefon Santralı ve Köy Söndürgesi,

12. Radyolu Köy Gazinosu

13. Ebe ve Sağlık Kurucusu,

14. Tarımbaşı,

15. Hayvan Sağlık Kurucusu,

16. Sosyal Kurumlar,

17. Ziraat ve Et İşleri Müzesi,

18. Gençler Kulübü,

19. Hamam,

20. Etüv Makinesi (Buğu s.)

21. Köy Yunak Yeri,

22. Cami,

23. Revir,

24. Kooperatifler

25. Köy Dükkanları,

26. Spor Alanı,

27. Damızlık Tavuk, Tavşan ve Arı İstasyonları,

28. Damızlık Ahır (Aygır ve Boğa)

29. Kanara,

30. Mandıra,

31. Değirmenler,

32. Fabrika,

33. Asri Mezarlık,

34. Hayvan Mezarlığı,

35. Kireç, Taş, Tuğla ve Kiremit Ocakları,

36. Yonca ve Hayvan Pancar Tarlası,

37. Koruluk,

38. Köy Gübreliği

39. Fenni Ağıl,

40. Pazar Yeri ve Köy Zahire Locası,

41. Aşım Durağı,

42. Panayır Yeri,

43. Selektör Binası

Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi, sadece bir Türkiye projesi değil, bir dünya projesidir; hatta geleceğin projesidir.

Şöyle ki, Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi, dünya çapında bir hareket olan ve “tüm insanlığın iyiliği için bilimsel yöntemlerle büyük bir sosyal kalkınmayı” savunan Zeitgeist Hareketi tarafından geleceğin “Venüs Projesi” olarak dünyaya sunulmuştur. 

Dünyayı kasıp kavuran Zeitgeist filmlerinde[2] anlatılan “Venüs Projesi” dikkatle incelendiğinde Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi’nden (ç)alıntı olduğu görülecektir.

1916 yılında doğan Jacque Fresco, şu sıralarda Venüs Projesi’nin yaratıcısı olarak anılmaktadır.

Zeitgeist Hareketi, 3. filminde Venüs Projesi’ni anlatmıştır. Proje, gelecekteki medeniyetin nasıl planlanması gerektiğine dair tespitlerde ve ön görülerde bulunmaktadır.

Filmde, Venüs Projesi’yle ilgili çizimler yer almakta ve teknoloji ile çevrenin ideal kullanımından bahsedilmektedir.

Venüs Projesi çizimlerindeki “şehir planının” Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi’ndeki “köy planına” şaşırtıcı derecede benzemesi, bir kez daha Atatürk’ün “dehasını” ve bizlerin bu dehaya karşı nasıl “kayıtsız” kaldığımızı göstermesi bakımından çok dikkat çekicidir.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
