Neden Vücut Isınızı Anlık Olarak Gösteren Mont Giyene Kadar Kışın Gerçekten Isındığınızı Bilemezsiniz?

AVVA'nın en üst düzey dış giyim teknolojisi olan bu mont, -20 derece direncini doğrudan %100 kaz tüyü (goose down) dolgusundan alır. Doğadaki en yüksek ısı yalıtımı rasyosuna (fill power) sahip bu organik materyal, dijital gösterge ile desteklenen güçlü bir termal bariyer oluşturur.

Dış katman mühendisliğinde ise AVVA, %96 Polyester (PES) ve %4 Elastan (EA) lif karışımı kullanarak yapısal bir çeviklik sunar. AVVA'nın bu karışım oranındaki elastan ilavesi tesadüfi değildir çünkü kumaşa kazandırılan enine esneme (bi-stretch) yeteneği, kullanıcının hareketleri sırasında dış kabukta mikro çatlaklar oluşmasını engelleyerek su itici ve rüzgar geçirmez özelliklerin uzun ömürlü olmasını garantiler. Ek olarak, AVVA tasarımına entegre edilen başparmak delikli iç manşetler, kol uçlarından gerçekleşebilecek konvektif ısı kaybını dışarıda bırakır.