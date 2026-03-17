Biyometrik Termometre Entegrasyonu: Neden Sadece "Isınmak" Artık Yeterli Değil?
Konfor anlayışımız teknolojiyle birlikte boyut değiştiriyor. Artık yeni ısıtma sistemleriyle ısınma deneyimine adeta hükmediyoruz. Termometreli montlar ile bu deneyimi artık dışarıda da yaşayabileceğiz. Bu içerikle birlikte 'Akıllı mont teknolojisi nedir?', 'termometreli montların normal montlarla farkı nedir?' gibi sorulara cevap arayacağız.
Giyilebilir teknolojiler çağında AVVA, dış giyim mühendisliğini yeniden tanımlayarak yüksek performanslı şişme montlarının iç astarına doğrudan bir biyometrik termometre entegre etmiştir. Bu donanım, montu sadece sizi soğuktan koruyan bir tekstil ürünü olmaktan çıkarıp, kendi mikro ikliminizi (microclimate) yönetebildiğiniz akıllı bir arayüze dönüştürmektedir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pasif Yalıtımdan Aktif İzlemeye Geçiş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Donanım ve Yalıtım Mimarisi Karşılaştırması
|Özellik
|Standart Dış Giyim Sektörü
|AVVA Akıllı Mont Teknolojisi
|Geri Bildirim Mekanizması
|Pasif (Kullanıcı hissiyatına dayalı)
|Aktif Biyometrik Gösterge (Görsel Veri)
|Isı Yönetimi
|Statik Yalıtım
|Dinamik Mikro İklim Takibi
|Koruma Seviyeleri
|Genellikle belirtilmez
|−20°C / −10°C / −5°C Sertifikalı Koruma
|Kullanıcı Etkileşimi
|Tek yönlü (Sadece giyilir)
|İnteraktif (Isı değişimine göre aksiyon alınır)