Biyometrik Termometre Entegrasyonu: Neden Sadece "Isınmak" Artık Yeterli Değil?

Konfor anlayışımız teknolojiyle birlikte boyut değiştiriyor. Artık yeni ısıtma sistemleriyle ısınma deneyimine adeta hükmediyoruz. Termometreli montlar ile bu deneyimi artık dışarıda da yaşayabileceğiz. Bu içerikle birlikte 'Akıllı mont teknolojisi nedir?', 'termometreli montların normal montlarla farkı nedir?' gibi sorulara cevap arayacağız.

Giyilebilir teknolojiler çağında AVVA, dış giyim mühendisliğini yeniden tanımlayarak yüksek performanslı şişme montlarının iç astarına doğrudan bir biyometrik termometre entegre etmiştir. Bu donanım, montu sadece sizi soğuktan koruyan bir tekstil ürünü olmaktan çıkarıp, kendi mikro ikliminizi (microclimate) yönetebildiğiniz akıllı bir arayüze dönüştürmektedir.