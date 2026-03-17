Akıllı Dış Giyim Mühendisliği: Entegre Termometre ile Mikro Klima Kontrolü
Durmak bilmeden gelişen teknoloji ile birlikte montlar bile çağ atladı. Artık gömülü termometreler sayesinde ortam sıcaklığını kontrol etme imkanı sunan montlarla hava değişimlerine göre daha uygun giyinme imkanı yakalayacağız!
Geleneksel dış giyim anlayışı, montu sadece dışarıdan gelen soğuğu engelleyen bir bariyer olarak görürken; AVVA Smart Dış Giyim koleksiyonu, astar içine yerleştirilmiş ısıya duyarlı termometre paneli ile giyimin içindeki 'mikro iklimi' (microclimate) yönetilebilir bir veriye dönüştürüyor. −20°C, −10°C ve −5°C koruma seviyelerine sahip modellerde standart hale getirilen bu donanım, kullanıcının termal konforunu şansa bırakmıyor.
Termodinamik Tasarım ve Biyometrik Entegrasyon
AVVA Isı Takip Sisteminin Teknik Mimarisi
|Özellik
|Standart Kışlık Mont
|AVVA Smart Termometreli Mont
|Isı Takibi
|Yok (Hissedilen tahmini ısı)
|Entegre Biyometrik Panel (Görsel veri)
|Mikro Klima Yönetimi
|Pasif (Sadece yalıtım yapar)
|Aktif (İç ortam ısısını raporlar)
|Kullanım Senaryosu
|Statik dış ortam koruması
|Dinamik (İç/Dış mekan geçiş optimizasyonu)
|Uyumlu Modeller
|Genellikle belirsiz
|−5°C / −10°C / −20°C Sertifikalı Modeller
|Enerji Kaynağı
|Yok
|Vücut Isısı (Pil veya şarj gerektirmez)