Akıllı Dış Giyim Mühendisliği: Entegre Termometre ile Mikro Klima Kontrolü

AVVA'nın geliştirdiği yüksek korumalı mont serisi, yalnızca dış hava koşullarına (kar, rüzgar, yağmur) odaklanmakla kalmayıp, kullanıcının vücudundan yayılan radyant ısıyı da denkleme dahil etmektedir. Ürünlerin iç astarına stratejik olarak konumlandırılan termometre indikatörü, vücut ısısı ile montun yalıtım katmanları arasında sıkışan havanın sıcaklığını anlık olarak takip eder.

Bu özellik, teknik giyimde 'giyilebilir teknoloji' kavramını dijital bir şarj ihtiyacı olmadan, materyal bilimiyle çözmektedir. AVVA mühendisliği, özellikle −20°C gibi ekstrem soğuklara dayanıklı kaz tüyü dolgulu modellerde, kullanıcının hipotermi riski veya aşırı ısınma (overheating) durumunu gözlemlemesini sağlar. Bu panelin varlığı kritiktir, çünkü modern şehir hayatında dış ortamdaki dondurucu soğuktan metro veya AVM gibi sıcak iç mekanlara geçişte yaşanan ani ısı değişimleri, terleme ve ardından gelen üşüme döngüsünü tetikleyebilir.