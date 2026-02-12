Panathinaikos Başkanı Nigel Hayes-Davis Transferini Elinde Sigarayla Duyurdu
Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague’in en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Nigel Hayes-Davis Panathinaikos'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Yunan ekibinin yeni transferi Avrupa basketbolunda taşların yerinden oynamasına neden olurken transfer videosunda kulüp başkanı Giannakopoulos'un pek de kurumsal olmayan duyurusu dikkat çekti.
Fenerbahçe Beko eski yıldızı Nigel Hayes-Davis'i takıma geri döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos transferi elinde sigarasıyla ofisinden duyurdu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
