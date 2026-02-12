onedio
Panathinaikos Başkanı Nigel Hayes-Davis Transferini Elinde Sigarayla Duyurdu

Panathinaikos Başkanı Nigel Hayes-Davis Transferini Elinde Sigarayla Duyurdu

12.02.2026 - 10:15

Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague’in en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Nigel Hayes-Davis Panathinaikos'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Yunan ekibinin yeni transferi Avrupa basketbolunda taşların yerinden oynamasına neden olurken transfer videosunda kulüp başkanı Giannakopoulos'un pek de kurumsal olmayan duyurusu dikkat çekti.

Fenerbahçe Beko eski yıldızı Nigel Hayes-Davis'i takıma geri döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Fenerbahçe Beko eski yıldızı Nigel Hayes-Davis'i takıma geri döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv'in de masada olduğu ve Amerikalı basketbolcunun yüksek talepleri olduğunun dillendirildiği transfer yarışından Yunan ekibi galip çıktı. Ancak transfer kadar transferin duyurusunun yapılma şekli gündem oldu.

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos transferi elinde sigarasıyla ofisinden duyurdu.

