Ozan Akbaba’nın Yıllar Önce Güldür Güldür’deki Performansı Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
22.01.2026 - 20:23

Şimdilerde Uzak Şehir’de başrol olarak yer alan Ozan Akbaba’nın Güldür Güldür Show’da yer aldığı ortaya çıktı. X’te gündeme gelen görüntülere etkileşim yağdı. Son zamanların en popüler isimlerinden olan Ozan Akbaba’ya kariyerindeki yükseliş için övgü dolu yorumlar da geldi. Gelin detaylara geçelim!

Ozan Akbaba iki sezondur Uzak Şehir’de başrol olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Ozan Akbaba iki sezondur Uzak Şehir’de başrol olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Başarılı oyuncunun hayran kitlesi de günden güne genişliyor. Birçok projede yer alan isim Uzak Şehir’deki karakteriyle adeta ününe ün kattı. Kanal D’de ekranlara gelen dizi her hafta en çok izlenen dizi olmayı başarıyor. Reyting rekorları kıran dizi bu gidişatla üçüncü sezona da devam eder gibi görünüyor. 

Şimdiyse X kullanıcıları Ozan Akbaba’nın Güldür Güldür Show’da yer aldığını fark etti. Ünlü oyuncuya “tırnaklarıyla kazıya kazıya kariyerinde yükselmiş” yorumları geldi.

İşte o anlar 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
