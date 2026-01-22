Ozan Akbaba’nın Yıllar Önce Güldür Güldür’deki Performansı Ortaya Çıktı
Şimdilerde Uzak Şehir’de başrol olarak yer alan Ozan Akbaba’nın Güldür Güldür Show’da yer aldığı ortaya çıktı. X’te gündeme gelen görüntülere etkileşim yağdı. Son zamanların en popüler isimlerinden olan Ozan Akbaba’ya kariyerindeki yükseliş için övgü dolu yorumlar da geldi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ozan Akbaba iki sezondur Uzak Şehir’de başrol olarak seyirci karşısına çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın