Ozan Akbaba’nın Yıllar Önce Güldür Güldür’deki Performansı Ortaya Çıktı

Başarılı oyuncunun hayran kitlesi de günden güne genişliyor. Birçok projede yer alan isim Uzak Şehir’deki karakteriyle adeta ününe ün kattı. Kanal D’de ekranlara gelen dizi her hafta en çok izlenen dizi olmayı başarıyor. Reyting rekorları kıran dizi bu gidişatla üçüncü sezona da devam eder gibi görünüyor.

Şimdiyse X kullanıcıları Ozan Akbaba’nın Güldür Güldür Show’da yer aldığını fark etti. Ünlü oyuncuya “tırnaklarıyla kazıya kazıya kariyerinde yükselmiş” yorumları geldi.