Osmanlı Şehzadesi Mehmed Orhan'ın İstanbul'dan Paris'e; Arjantin'den Lübnan'a Uzanan Film Gibi Öyküsü

Bunca yorgunluğunun sonunda Türkiye'ye eli boş dönecek olan gazeteci bir de üstüne sarhoşların eğlencesi olmuştu. İyice asabı bozuldu. Hesabı isteyip gitmek istedi. Yapacak bir şey yoktu. O sırada barın yanına yığılıp kalmış olan pejmürde bir adam gazeteciye yaklaştı.

Ya alkolden ya da pespayelikten pejmürde Fransız'ın söyledikleri tam anlaşılmıyordu. Gazeteci şu kadarını anlayabildi: 'O prensi biliyorum ben. Zayıf, çelimsiz bir adamdır. Gözleri de görmüyor. Siz onu yanlış yerde arıyorsunuz. Paulliani Pasajı'nda oturuyor.'