Osmaniye’de Karalahana Tarlasında Çalışan Tarım İşçilerinin Hayata Tutunma Çabası

Kara lahana tarlasında günlük bin liraya çalışan emekçiler, hem soğuk hava koşullarıyla hem de açlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Meyrem Topal isimli tarım işçisi, “Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki tane yetimim var, onları da doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Aldığım buradaki bin lira, onunla ev geçindiriyorum. Hayat çok pahalı. Kanser hastasıyım, buraya gelip çalışıyorum, çavuşum idare ediyor beni. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum. Yevmiye yetmiyor, oradan buradan yardım ediyorlar işte, geçiniyoruz” dedi.

Tarım işçisi Hanife Kömür ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Hiç dinlenecek vaktimiz yok. 3 bin lira maaş alıyorum, çaya mı vereyim, şekere mi vereyim, kahvaltılara mı vereyim, çocuklarıma mı vereyim? Çocuklarıma, torunlarıma bir şey alamıyorum. Bir yere gidemiyorum, çocuklarımın yanına gidemiyorum, torunlarımın yanına… Hava çok soğuk. Gece 22.00’de eve varıyoruz, ne yemek yapabiliyorum ne yemek yiyebiliyorum. Burada ne yersem onunla yatıyorum evde. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum.”