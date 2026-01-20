Osmaniye’de Karalahana Tarlasında Çalışan Tarım İşçilerinin Hayata Tutunma Çabası
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde karalahana tarlasında çalışan tarım işçileri yaşadıklarını anlattı. Kanser hastası işçi Meyrem Topal, “Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki tane yetimim var, onları da doyurmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.
Bir diğer işçi Hanife Kömür ise, “3 bin lira maaş alıyorum, çaya mı vereyim, şekere mi vereyim, kahvaltılara mı vereyim, çocuklarıma mı vereyim?” dedi.
Kaynak: ANKA
Karalahana tarlasında günlük yevmiye ile çalışan tarım işçileri yaşadıkları zor şartları anlattı.
Kanser hastası Meyrem Topal'ın açıklamaları 👇
İşçilerin mesaisi sabah karşı 04.00’te başlıyor.
İşçilerin talebi günlük yevmiyenin bin 500 lira olması.
