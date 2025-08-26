onedio
Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarıyla Temizlik Hastalarının İçini Rahatlatan 10 Fotoğraf

etiket Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarıyla Temizlik Hastalarının İçini Rahatlatan 10 Fotoğraf

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
26.08.2025 - 12:16

Bazı temizlikler sadece gözle görülmez... Aynı zamanda ruha dokunur. Dağınık ortam insanı boğar iken toplandığı zaman içsek rahatlamayı da beraberinde getirir. Bu yüzden temizlik tutkunları temiz bir ortam gördükleri zaman zafer duygusunu da hisseder! Gelin, birlikte temizliğin verdiği huzuru görebilmek için temizlik öncesi ve sonrası fotoğraflarına bakalım!

1. Savaş alanı gibi gözüken mutfağın huzur köşesi olması!

Tezgaha atılmış bir sürü şey, yağ lekeleri ve aşırı dağınıklık... Tüm bunların ortadan kalkması ile birlikte zihinsel kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir alana sahip oluyorsunuz! Daha havadar bir yer haline gelmiş.

2. Yatak küllerinden yeniden doğmuş.

İlk başta üst üste yığılmış kıyafetler karşılıyor bizi... Tozlar birbirine karışmış, odanın güzelliğini kapatmış. Sonrası ise düzeni ve huzuru ortaya çıkarmış! Renkler daha canlı hale gelmiş ve ortam ferahlamış.

3. Artık yerlere rahat bir şekilde basılabilir...

Kirin birikimi ile birlikte sararmış bir yer... Buraya basmak bile istemezsiniz. Ortam ne kadar toplu olursa olsun fark etmez. Zeminin kiri nedeni ile ortam asla temiz görünmez. Sonrası ise yere rahatça basabileceğiniz bir halde görünüyor!

4. Yemekleri daha sağlıklı bir şekilde pişirmeye hazır duruyor.

Vücudumuza girecek yiyeceklerin nasıl bir ortamda yapıldığını bilmeliyiz. Fırının ilk haldeki gibi olması yemeği de kötü hale getirir! Temizlendikten sonra daha rahat bir şekilde yemeklerinizi fırına koyabilirsiniz.

5. Detay gibi gözükse de çok önemli!

Perdelerden leke çıkarmak zor olabiliyor. Zemine yakın kısımları kolay bir şekilde kirlenebiliyor. Düzenli bir şekilde temizliklerinin yapılması gerekir. İlk halindeki karartı iç bunaltıcı gözükürken temizlendikten sonraki hali sayesinde içimiz açılıyor!

6. Karışık koymaktansa düzenli bir şekilde yerleştirmek karmaşayı önlemiş.

İlk halinde iken dolabı açtığınızda neye ihtiyacınız olduğunu bile unutabilirsiniz... Eksiğinizi anlamadan fazladan ürünler alarak dolabı iyice doldurabilirsiniz. Ama düzenlendikten sonraki hali sayesinde ürünlerinizi kontrol edebilirsiniz ve daha bilinçli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz!

7. Meğer zemin parlakmış!

Kirlerin birikmesi nedeni ile zeminin parlaklığı ve rengi görünmez hale gelebilir. Uygun ürün ve malzemeler ile temizlendikten sonra canlı bir zemin ile karşılaşabilirsiniz!

8. Fazlalıklardan kurtulunca ortam daha kullanışlı hale gelir.

Kullanılmayan ürünleri saklamak ile duruma neden olabilir.. Öylece duran ürünler bir yığın haline gelir! Fakat ürünleri gerçekten kullanıp kullanmayacağınızı kesinleştirerek temizliğe girişebilirsiniz. Böylece sonraki haline ulaşabilirsiniz.

9. Adım atarken düşünmenize gerek kalmayacak.

İlk başta zemin belirsiz lekelerle dolu... Halıfleks yüzeyler günlük tozları ve kirleri hapseder! Zamanla bunlar görünür hale gelir. Temizlik sonrasında ise resmen yenilenmiş bir zemin görüyoruz. Ayakkabısız bir şekilde rahatça gezilebilir.

10. Asıl rengi açığa çıkmış!

Zamanla kir, toz birikir. Hatta belki zemine bazı şeyler dökülmüş olabilir! İlk haline baktığımız zaman hijyen hissi vermiyor. Temizlik sonrası ise ışığı yansıtan bir beyazlığa kavuşmuş!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
