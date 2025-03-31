O Senin İçin Öldü mü?
O Senin İçin Öldü mü?
Hayatımızda bazı insanlar, olaylar ya da alışkanlıklar zamanla önemini kaybedebilir. Bazen biri ya da bir şey bizim için ölmüştür ve bunu kabul etmek zor olabilir. Peki senin hayatında, eskiden çok değer verdiğin ya da hala önemli olduğunu düşündüğün şeyler ne durumda? İlişkilerin, arkadaşlıkların veya geçmişten gelen bağların hala yaşıyor mu, yoksa çoktan unutulmuş mu?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Ailenle yaşadığın bir kavga sonrası uzun süre konuşmadınız. Durum nasıl?
4. Eski sevgilinle karşılaştığında ne hissedersin?
5. Çocukluk arkadaşınla görüşmüyorsun. Aranızı düzeltmeyi düşünür müsün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gençlik yıllarında hayalini kurduğun bir kariyer hakkında ne düşünüyorsun?
7. Eski iş arkadaşın seninle iletişime geçti, kahve içmek istiyor. Ne dersin?
8. Bir zamanlar sıkça uğradığın bir kafeye yıllar sonra gider misin?
9. Bir zamanlar en sevdiğin film ya da dizi hakkında şimdi ne düşünüyorsun?
10. Eski bir arkadaşın uzun süre sonra sana mesaj attı. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin için tamamen ölmüş!
Geçmişle bağlarını koparamıyorsun!
Geçmişi hala kalbinde taşıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın