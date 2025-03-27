Seni Kim Sevmedi?
Seni Kim Sevmedi?
Hayatımızda sevgi dolu pek çok ilişki kurarız; ancak bazen beklenmedik şekilde biriyle anlaşamadığımızı ya da sevilmediğimizi hissedebiliriz. Peki seni kim sevmedi? Belki sevgilin, belki ailenden biri, belki de arkadaşlarından biri...
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlkokul öğretmenin seni nasıl tanımlardı?
4. Bir tartışmada nasıl davranırsın?
5. Bir hata yaptığında bunu kabul eder misin?
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6. Sevmediğin bir insanla bir projede çalışmak zorunda kalsan ne yaparsın?
7. Birine güvenin sarsıldığında ne yaparsın?
8. Arkadaş grubundaki en popüler kişi misin?
9. Birinin seni kıskandığını fark ettiğinde ne yaparsın?
10. Kendine ne kadar güveniyorsun puanlar mısın?
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Seni sevgilin sevmemiş!
Seni ailenden biri sevmemiş!
Seni arkadaşlarından biri sevmemiş!
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