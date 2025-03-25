Eski Sevgilin Gelse Sana Ne Derdi?
Eski Sevgilin Gelse Sana Ne Derdi?
Zamanında yollarınızı ayırmış olsanız da, eski sevgilin geri dönüp sana bir şeyler söyleyebilse ne derdi? Seni çok özlüyor mu yoksa “İyi ki bitti” mi diye düşünüyor? Merak ediyorsan Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ayrılma sebebiniz neydi?
4. Eski sevgilin seni en çok hangi konuda eleştirirdi?
5. Eski sevgilinin geri dönmesini ister misin?
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6. Eski sevgilinle en son ne zaman iletişime geçtin?
7. İlişkinizde seni en çok mutlu eden şey neydi?
8. Eski sevgilinle yeniden birlikte olma ihtimaliniz var mı?
9. Şu anki halinle eski sevgiline ne söylerdin?
10. Eski sevgilin sana geri dönerse ne yaparsın?
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Eski sevgilin gelse sana "İyi ki bitti" derdi!
Eski sevgilimi gelse sana "Biraz daha çabalayabilirdik" derdi!
Eski sevgilin gelse sana " Seni hala özlüyorum" derdi!
Eski sevgilin gelse sana " Seni anlayamamışım" derdi!
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