onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Nova Norda Hangi Şarkıyı Sana Yazmış?

etiket Nova Norda Hangi Şarkıyı Sana Yazmış?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.08.2025 - 23:46

Nova Norda'nın birbirinden anlamlı ve güzel şarkıları arasından hangisi sana yazılmış hiç düşündün mü? Dur hiç düşünme çünkü sorunun yanıtı bu testin sonunda. Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah uyandığında ilk düşüncen hangisi oluyor?

2. Peki sana göre yalnızlık hangisi?

3. Peki senin için aşk ne demek?

4. Hayatındaki en büyük kırılma anı neyle ilgiliydi?

5. Senin mevsimin bunlardan hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki sen bu hayatta en çok hangisi için savaşırsın?

7. Peki kendine bir çiçek buketi seçer misin?

8. Kendini en çok nasıl rahatlatırsın?

Kesinlikle İstesen de Sevemezsin!

Kesinlikle Varım!

Kesinlikle Beteri Yok Uslanmaktan!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın