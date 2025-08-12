Nova Norda Hangi Şarkıyı Sana Yazmış?
Nova Norda'nın birbirinden anlamlı ve güzel şarkıları arasından hangisi sana yazılmış hiç düşündün mü? Dur hiç düşünme çünkü sorunun yanıtı bu testin sonunda. Hazırsan başlıyoruz!
1. Sabah uyandığında ilk düşüncen hangisi oluyor?
2. Peki sana göre yalnızlık hangisi?
3. Peki senin için aşk ne demek?
4. Hayatındaki en büyük kırılma anı neyle ilgiliydi?
5. Senin mevsimin bunlardan hangisi?
6. Peki sen bu hayatta en çok hangisi için savaşırsın?
7. Peki kendine bir çiçek buketi seçer misin?
8. Kendini en çok nasıl rahatlatırsın?
Kesinlikle İstesen de Sevemezsin!
Kesinlikle Varım!
Kesinlikle Beteri Yok Uslanmaktan!
