Neden Bazı Ülkeler Sürekli Yüksek Enflasyon Yaşıyor?

Enflasyon kelimesi hayatımıza son yıllarda hızlıca girdi. Markette artan fiyatlar, kiraların her ay yükselmesi, maaşların erimesi… Aslında bunların hepsi enflasyonun gündelik hayattaki yansımaları. Fakat bazı ülkeler var ki, yıllardır bu sorunla boğuşuyor. Öyle ki, yüksek enflasyon artık o ülkelerin adeta kaderi gibi olmuş durumda.

Peki neden bazı ülkeler sürekli yüksek enflasyonla yaşamak zorunda kalıyor? Gelin, bu sorunun yanıtını ekonomik ve sosyal yönleriyle inceleyelim.